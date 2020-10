- Ny minerallov må hensynta miljø og reindrift

Meninger

Skrevet av Trøndelag SV v/ Ottar Michelsen, Rakel Trondal og Torgeir Strøm

Med bakgrunn i et evalueringsutvalg har Nærings- og Fiskeridepartementet sendt ut endringsforslag på Mineralloven. Trøndelag SV er enig i at en ny gjennomgang av Mineralloven av 2010 er nødvendig. Både erfaringene som er gjort med loven, økt behov for mineralmalmer nasjonalt og globalt, økt fokus på miljø, en tiltakende global klima- og naturmangfoldskrise, og økt bevissthet på urfolks rettigheter, forsterker behovet for en lovgjennomgang.

Mineralressursene er ikke-fornybare ressurser som tilhører fellesskapet. Formålet med mineralloven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressurser i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. Like vel åpner dagens minerallov i utgangspunktet for fri adgang til mineralressursene. Trøndelag SV mener at de statlige industrimineraler og metalliske malmer bør forvaltes i sin helhet av staten. Både leteaktivitet og utvinning har så store konsekvenser for miljø, naturmangfold, lokalmiljø og urbefolkning at det bare er et statlig selskap som kan lete og drive slik mineralvirksomhet i Norge på en forsvarlig måte. Det er bare et statlig mineralselskap som også i sterk nok grad kan hensynta stor nok bredde i mineraluttaket for å redusere restmassene.

Trøndelag SV beklager at Evalueringsutvalgets oppdrag om å utrede samiske rettigheter ikke er fullført. En lovgjennomgang uten at de samiske rettighetene er utredet vil SV fraråde. Det er ikke bare samisk reindrift i Finnmark, slik dagens minerallov fremhever, som må vises særlig hensyn. Trøndelag er kjerneområde for sørsamisk reindrift, og i Trøndelagsplanen står bla. følgende: «I 2030 er beiteressursene for den sørsamiske reindrifta ivaretatt.» I en ny minerallov må de samiske reindriftsinteressene tillegges svært stor vekt.

Trøndelag SV vil derfor oppfordre Nærings- og fiskeridepartementet og Stortinget om å avvente en lovgjennomgang til de samiske rettighetene er utredet. SV vil også oppfordre Stortinget til å vedta at leteaktivitet og mineralutvinning av industrimineraler og metallmalmer skal skje gjennom et statlig mineralselskap. Dette vil på en mye bedre måte kunne oppfylle minerallovens formål om samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bærekraftig mineralutvinning.