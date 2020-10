Minnekonsert for ein diktar

Meninger

26. juni 1920 Blei Oddmund Horvli fødd. Han var son av Margrete og Ferdinad Horvli som nummer seks i ein søskenflokk på ni og voks opp på Lønset. Han var ein av dei relativt få som den gongen reiste ut av bygda for å ta utdanning. Han gjekk først eit år på Torshus folkehøgskule før landsgymnaset på Follo i Orkdal. Her vart han svert inspirert av kulturhøvdingen og pedagogen Asbjørn Øverås, og lærde å setje pris på dei gamle klassikarane i litteraturen.

Etter folkehøgskulen gjekk han på lærarskule i Elverum. Pedagogikk, psykologi og litteratur var dei faga han var mest opptatt av, og som han hadde stor nytte av vidare i yrke og dikting. Han arbeidde i si yrkesaktive tid som lærar i grunnskulen, noko han såg på som eit kall. Han hevda likevel sterkt at alle yrke er likeverdige og at alt arbeid er nødvendige i samfunnet. I skulen presiserte han alltid når karakterbøkene vart delt ut: «Du treng ikkje å syne fram karakterboka di til dei andre, og hugs at det ikkje er karakterane det kjem an på, men Karakteren».

Han var levande engasjert i den einskilde eleven, og såg si store gjerning i å gje elevane ei god haldning og ballast i livet. I tillegg var han svert opptatt av dei praktiske faga, og hadde stor glede av å undervise i sløyd der han og tok spesialutdanning i tillegg til i språk. Han var lærar ved Nerhoel skule på Lønset i åra 1946-48, men hadde hovudtida i lærargjerning si ved Rosmælen skule på Kvål fram til han gjekk av med pensjon.

Oddmund var svært samfunnsengasjert. Han var aktiv i politikken og deltok mykje i styre og stell innan lærarorganisasjonane i tillegg til i kyrkje og bedehus. Han meinte at det var viktig å stå saman som kristne, uavhengig av organisasjon.

Han starta tidleg å skrive dikt; det første diktet skreiv han på ein løevegg på Lønset tidleg i ungdomsåra. Seinare vart det eit utal dikt som strøyma frå den litterære åra. Dikta bar bodskap om ei glede over livet farga av sterk kristentru med ansvar for medmenneske og skaparverk i tillegg til sterke samfunnskritiske bodskap. Mange av desse dikta kom ut i ulike lokalaviser og kyrkjeblad. Etter kvart vart fleire komponistar inspirert av bodskapen i dikta, og dei sende stadig melodiar som dei hadde skreve til dikta hans. i 2001 samla han 75 av dei tonesette dikta i eit hefte. Melodiane var skrevne av fem ulike komponistar. Oddmund gav og ut tre bøker; «Farlausingen på Haug og vennene hans» (ei barnebok), «Stormfulle år» (frå krigsåra i Oppdal) og «Vangsfolket» (ein slektsroman). I tillegg til desse bøkene samla han dikta sine i to hefte som han prenta sjølv. Titlane på desse var «Her er så underleg» (1988) og «Sol over livet» (1999). Han skreiv og fleire artiklar i «Bøgda vår» frå oppveksten sin på Lønset med skildringar av folk og liv frå åra han levde og virka der.

Søndag den 11. oktober blir det arrangert ein kulturkveld og minnekonsert etter Oddmund Horvli i Lønset kyrkje. Her vil nokre av dei tonesette dikta /salmane bli framført saman med deklamasjon av nokre av dei sterkt samfunnsengasjerte dikta hans. Det blir og gjeve nokre glimt frå livet på Lønset slik Oddmund opplevde det. Lønset sokneråd i samarbeid med Randi og Ivar Horvli, son til Oddmund, står bak denne minnemarkeringa.

Med seg har dei Oppdal songlag og tidlegare organist i Oppdal, Oddveig Helset Halle. Dei vil og framføre andre musikkstykke og salmar i tillegg til at forsamlinga får bli med og syngje, mellom anna «Blå salme» av Eik Bye. Det blir og høve til å kjøpe noko av litteraturen etter Oddmund Horvli.

Ivar Horvli