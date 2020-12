Tusen takk, Oppdal

Meninger

Etter godt over seks år i Oppdal, er det på tide å takke for meg. Nå går ferden videre vestover og mot kysten; nemlig Norges tindehovedstad, Åndalsnes.

Rett fra skolebenken

Jeg kom til Oppdal i 2014. Jeg hadde ikke mye arbeidserfaring og kom ganske rett fra skolebenken i Trondheim. I utgangspunktet skulle jeg bare jobbe i Opdalingen fra august og ut året i 2014. Men da året nærmet seg slutten, så fikk jeg tilbud om fast stilling i avisen. Det var et tilbud jeg rett og slett ikke kunne si nei til og jeg har ikke angret en dag.

Reisen fra da til nå har vært ekstremt bratt. Det har vært en lærerik reise og jeg har virkelig blitt kastet ut i det. Jeg skal ikke legge skjul på at det til tider har vært utrolig tøft og krevende og det har vært perioder hvor jeg synes det har vært så vanskelig sosialt, at jeg har vurdert å bare si opp, pakke sakene mine og dra.

Men jeg har stått i det og ting har blitt så mye bedre enn hva det var i starten. Det var også i Oppdal jeg kjøpte min aller første bolig og fikk virkelig kjenne på voksenlivet.

«Potet»

I Opdalingen har jeg virkelig fått testet meg som journalist. Jeg har gått på snørra, jeg har fått kritikk, jeg har fått gode tilbakemeldinger og jeg har også solgt saker til større aviser.

Jeg har sittet timevis i kommunestyresalen og fulgt debatten om skiløypa i Gjevilvassvegen, jeg har dekt julekonserter, vært i barnehager og besøkt skolene. Jeg fikk æren av å dekke Les Miserable-oppsetningen i Rennebu. Jeg har fått intervjuet personer som virkelig har satt spor og som har snakket om sine innerste tanker. Jeg har også fått æren av å følge Oppdal og Rennebu på Ekebergsletta ved to anledninger. Jeg har også vært i Lillehammer og vært tett på våre lokale syklister som har slitt seg gjennom Birkebeinerrittet.

I Oppdal og Opdalingen har jeg fått gjort alt, både stort og smått. Jeg har truffet så utrolig mange trivelige mennesker på min vei. Jeg har vært en «potet» og vært innom stort sett det som er å dekke innenfor den journalistiske verden.

Å få være med på reisen med å få avisa opp fra et ganske solid underskudd til overskudd flere år på rad, er en jobb jeg ikke ville vært foruten. For en jobb og innsats vi har lagt ned. Og ikke minst til våre kjære lesere, som har vært med oss på denne reisen. Uten dere hadde vi ikke klart det.

Nye utfordringer

Men det er slik at «all good things must come to an end». Fra 1. januar vil avishistorien i Oppdal stake ut en ny kurs. Opdalingen og Opp slår seg sammen og vil danne et nytt, sterkt mediehus i den sørlige delen av Trøndelag.

Da jeg først kom til Oppdal for godt over seks år siden, fikk jeg høre at man ikke er oppdaling før på femte generasjonen. Men «vi» er byttet ut med «oss» og «vi snakkes» er byttet ut med «oss tållåst». Selv om jeg har tviholdt på i-en min, så har jeg blitt litt oppdaling de siste årene. Oppdal vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt, men for meg er det nå på tide å reise videre og finne på noe nytt.

Jeg kommer til å savne både avisa, Oppdal og folka her. Men det er bare 2,5 time fra Åndalsnes til Oppdal, så dere som tror dere er kvitt meg, må tro om igjen. Jeg kommer til å ta turen over fjellet når anledningen byr seg og jeg vil følge med fra havgapet.

Enn så lenge, oss tållåst Oppdal!