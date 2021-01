Advokathonorarer i Gjevilvassdal-saken

Meninger

I lokalavisene er det i det siste rettet kritikk mot advokat Ivar Chr, Andersskog; bl.a. at han angivelig både skor seg på saken, og dessuten har personlige interesser. Dette mener vi som han representerer at er både ufint, injurierende og fullstendig feilaktig!

Uten å gå for mye i detaljer; i forbindelse med denne saken fikk vi Andersskogs hjelp i Forliksrådet. Han kom til Oppdal, hadde forberedt seg på forhånd, og vi hadde i tillegg et (kort) forberedende møte før selve forliksrådsmøtet som varte ca. èn time. Vi fikk en faktura på ¼ time, 15 minutter!

Og videre; på siste dag i lagmannsretten la advokatene frem sine omkostningsoppgaver, og de tre av oss som Andersskog har representert, og som var til stede, var overrasket over, og kommenterte det lave timetallet hans. Tilsvarende ble vi overrasket over kommuneadvokatens timer, som var mye, mye høyere. Vi har ingen forutsetning for å vurdere berettigelsen av dette kravet, men det ble kommentert i retten.

Jeg, og vi andre som er mest involvert, har besluttet ikke å ta til motmæle for å unngå at striden eskalerer ytterligere, men når jeg først fant grunn til å skrive dette innlegget p.g.a. advokat Andersskog, synes jeg det er greit å kommentere enkelte forhold på generell basis.

Undertegnede, og jeg vil tro alle vi 34 som adv. Andersskog representerer, er overrasket over at motstanderne våre ikke aksepterer et lovlig kommunestyrevedtak og rettskraftige dommer. Personlig forstår jeg at mange er skuffet, men jeg er overrasket over de utslagene dette har fått, ved bl.a. å nekte skiløyper innover dalen.

Jeg er (heldigvis) ikke på Facebook, men jeg får da likevel med meg en del av det som ’’nettrollene’’ skriver. Det er helt utrolig hva folk som jeg hadde trodd er både intelligente og godt utdannede får seg til å skrive. Da tenker jeg både på personkarakteristikker, løgner og halvsannheter, samt ta ting ut av sin sammenheng!

Vi involverte opplever stadig å bli kontaktet av folk som sympatiserer med oss, og som ønsker alternative skiløyper. Dette antallet er økende; ikke minst fordi folk er lei hele saken, og fordi folk flest opplever sjikanen og beskyldningene som vi blir utsatt for som urimelig.

Geir S. Jacobsen