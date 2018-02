- Politisk prosess helt uten sidestykke

Nyheter

I dag ble det klart at hovedutvalget for utdanning i Trøndelag kommune går inn for å ikke sambygge ny og gammel idrettshall i Oppdal. Ordfører Welander uttrykker glede og lettelse over vedtaket.

- Jeg er kjempeglad for vedtaket i hovedkomiteen, og jeg er spesielt glad for at komiteen var enstemmig, kommenterer ordfører Kirsti Welander til Opdalingen.

- Nå er jeg enda tryggere på at vi endelig kommer i havn med idrettshallen, forteller Welander som gikk høyt ut i valgkampen og lovte ny idrettshall i Oppdal.

- Jeg har sett hva Opdalingen har skrevet i dag om vedtaket, kommentarer fra folk i fylket, og det stemmer godt overens med de signalene jeg selv har fått fra mine folk på fylkestinget, forteller ordføreren fra Arbeiderpartiet.

- Etter sammenslåingen med Nord-Trøndelag er det oppstått en ny økonomisk situasjon, noe som naturlig nok fører til andre prioriteringer. Nå kan det godt hende at pengene blir fordelt på en annen måte, og derfor er det viktig at vi får fullført dette prosjektet.

- Hva tenker du kan bli konsekvensen ved en utsettelse?

- Dersom en liten gruppe lokale politikere nå klarer å få utsatt idrettshallen nok en gang, ser jeg ikke bort ifra at fylket konkluderer med at da får vi stå for vår egen hall, og at man i stedet bygger to gymsaler i forbindelse med den videregående skolen, mener Welander.

- Det er jo et faktum at oppussingen av Oppdal videregående skole har stått på vent siden 2015 nettopp fordi man har ventet på en mulig løsning med en idrettshall i samarbeid med kommunen.

- Har du ingen forståelse for de politikerne som tok initiativet til et møte med fylket i forrige uke og en omkamp om plaseringen?

- Nei, ikke nå.

- Kommune, fylke og idrettsråd har jobbet godt sammen siden i kommunestyret i 2017 vedtok at vi skulle se på forskjellige alternativ. Prosjektgruppa har sett på flere muligheter, og en samlokalisering er blitt vurdert uten at det til slutt ble en aktuell løsning.

Ordføreren forteller at hun ble litt satt ut av de lokale politikere som reiste til Trondheim for å møte representanter for fylket.

- Jeg synes dette siste utspillet viser liten respekt for det arbeidet som prosjektgruppa har nedlagt. Bare fordi man ikke liker resultatet kan man ikke forvente at man skal starte prosessen på nytt.

- Og jeg må si jeg ble temmelig oppbragt av det faktum at politikerne som dro i møtet i Trondheim fremstilte det hele som et tverrpolitisk initiativ, det må sies å være helt uten sidestykke hva politiske prosesser angår, avslutter ordfører Welander.