Tak blåst av hus i Oppdal

Kike før klokka åtte torsdag morgen mottok politiet melding om et tak som har blåst av et hus i Oppdal. Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt opplyser til Opdalingen at huset ligger i Museumslia.

- Personen som bor i huset er ute og det er ikke meldt om personskade. Vinden tar tak i løse gjenstander på stedet. Brannvesenet i Oppdal har rykket ut for å se om noe kan gjøres inntil videre, sier operasjonslederen til Opdalingen.

Politiet melder på Twitter at en patrulje har vært ute og sett på skadestedet.

- Håndverkere fra byggfirma forsøker å sikre huset i tilfelle mer vind. En bil på naboeiendom har fått noe skade av nedfall fra det ødelagte taket. Ellers ikke meldt om øvrige skader. Mindre vind nå, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.