Vinden skaper utfordringer i Rennebu

Den kraftige vinden førte til trefall i Innerdalen natt til torsdag.

- Strømmen var borte flere timer i natt, kom tilbake, og ble borte igjen i morgentimene. Men nå klokken tjue over ni kom den tilbake, forteller Opdalingens fotograf Arvid Storli som befinner seg på Tyskseter i retning Innerdalen.

Trefallet førte altså til at strømmen ble borte, noe som i følge TrønderEnergi berørte 139 abonnenter.

- Et utfall i Innerdalen i natt førte til at 139 abonnenter ble uten strøm. Årsaken var et tre som falt over linja i den kraftige vinden, opplyser kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i TrønderEnergi til Opdalingen.

- I tillegg til trefallet, oppstod det omtrent samtidig en komponentfeil, noe som er årsaken til at det tok litt tid før strømmen var tilbake i området, forteller Wuttudal.