Tar et krafttak mot kreft

På ettermiddagen 7. mars stiller Oppdalsrussen som bøssebærere i Kreftforeningas innsamlingsaksjon «Krafttak mot kreft» for 13. gang.

- Vi synes dette er et flott bidrag som russen kan gjøre. Det er bare fint at russen kan gjøre slike ting, sånn at alt ikke bare dreier seg om feiringa. «Krafttak mot kreft» er et kjempebra tiltak, sier oppdalsrussens aksjonssjefer Ragnhild Stensrud og Kristi Strand til Opdalingen.

De synes det er givende å gå rundt og spørre om folk ønsker å bidra.

- Alle er så positive. Det setter vi stor pris på. Det er et meningsfylt oppdrag. Du vet aldri, det kunne vært vi som fikk kreft.

Oppdalsrussen ønsker også å få det lokale næringslivet til å bidra med penger til aksjonen.

- Vi går rundt nå og spør bedrifter om de har lyst til å være med på å støtte aksjonen vår. Målet vårt er å overgå fjorårets innsamlede sum på cirka 80 000 kroner.

Rekorden på 115 tusen innsamlede kroner forventer jentene at det blir vanskelig å slå, men de legger heller ikke skjul på at det hadde vært veldig artig å sette ny rekord.

- For de som ikke er hjemme, eller har kontanter på seg når vi kommer på døra, så har vi en digital innsamling på nett også. Det er ikke alle som har cash på seg lenger, så nå har også de uten mulighet til å gi, sier jentene.

Oppdalsrussen består i 2018 av totalt 35 russ. Onsdag 7. mars kommer alle til å gå fra dør til dør med hver sin bøsse.