Vedtok ny skredutredning

Etter oppfordring fra kommuneadvokat Kristian Nordheim, vedtok bygningsrådet fredag at det skal tas en ny skredfareutredning i rasområdet ved Skarvatnet allerede neste uke. En rapport kan, i følge Jan Kåre Husa, være klar allerede om to uker.

- NVE skal gjøre en generell skredvurdering i Oppdal. Vi har hært i kontakt med NVE for å få dette området med i kontrakten som er inngått. Da slipper vi anbudsprosessen og gå ut med tilbudsforespørsler til andre firma. NVE sier at det skal gå i orden, sier Husa.

Det er allerede avklart hvem som er rimeligste anbyder til den generelle utredninga for NVE.

- Vedkommende firma har vært i kontakt med oss og sagt at de setter i gang en vurdering allerede neste uke. De har også sagt at det er muligheter for at rapporten for Skaret er ferdig allerede om to uker.

- Kompleks problemstilling

Kommuneadvokat Kristian Nordheim, fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, presenterte sin vurdering rundt ansvarsspørsmålet vedrørende snøskredet i Grønlia 15. januar for bygningsrådet.

Nordheim gjorde det klart at han mener at Oppdal kommune ikke har opptrådt uansvarlig, men at de har forholdt seg til tiltakshavers opplysninger og vurderinger i forbindelse med snørasfaren i området.

- Det er en kompleks problemstilling og vi har forsøkt å gå grundig til verks med vår vurdering, sier Nordheim.

Advokaten sier videre at rettstilstanden er klar - det er grunneier og tiltakshaver som har ansvar for byggegrunn og at det tiltaket det søkes om bygges på en plass hvor hytta kan stå uten fare for at den rammes av for eksempel snøras.

- Det forhindrer ikke at også kommunen, som forvaltningsorgan, har et selvstendig ansvar både i planhandling og i konkret byggesak til å vurdere byggegrunn og også å vurdere om tiltaket kan realiseres der det er søkt om realisering.

- Kan ikke holdes ansvarlig

Det at det forelå en skredsonevurdering av området fra før, som advarte mot at området var rasutsatt, er ikke tilstrekkelig grunn til at det foreligger ansvar for kommunen.

- Jeg mener det er særskilt, fordi det i vår sak i 1988 ble utarbeidet et kart som viste at store deler av området på sørsida av Skarvatnet var rasutsatt. Men eksistensen til og kunnskapen om dette kartet, tilsier ikke at det foreligger uaktsomhet. Og hvorfor ikke? Fordi det overstyres av at den som søker om tiltaket er den som har det prioriterte ansvaret. Og når den som søker om tiltaket har gjort en vurdering, da går det foran.

I den aktuelle reguleringsplanen, var det innhentet en lokal vurdering fra lokalarkitekt Børge Skaslien, som konkret hadde vurdert rasfaren i området.

- Den vurderinga var det tatt hensyn til, når plasseringen av disse hyttene ble vurdert. Dette var en vurdering, som kommunen etter vår helt klare oppfatning ikke hadde noen foranledning til å overdøve. Kommunen kan ikke gjøres ansvarlig for dette.

Fem momenter

Kommuneadvokaten la så fram noen momenter som var sentrale, når denne saken ble vurdert:

1. Forelå det noen farekart på det tidspunktet vedtaket ble gjort?

- Ja, det forelå et farekart fra 1988.

2. Synbarheten til skredfaren, var den til stede her?

- Ja, det var den. Det ble konkret vurdert av den som fremma reguleringsplanen.

3. Hvordan var farevurderingskompetansen hos kommunen som forvaltningsorgan?

- Særskilt kompetanse kreves ikke, men normal saksbehandlerkompetanse og lokal kunnskap forelå.

4. Lokal tilknytning hos tiltakshaver?

- Ja, det ikke bare forelå, men det var særskilt vurdert av den som fremma reguleringsplanen.

5. Har tiltakshaver opptrådt uaktsomt?

- Nei, det har han ikke gjort. Han har benytta en med lokalkunnskap som har vurdert rasfaren.

- Med basis i disse punktene jeg nettopp har lagt frem, klarer jeg ikke med min beste vilje å se at kommunen kan stilles til ansvar.

Saken må følges opp

Kommuneadvokaten påpeker likevel at kommunen kan bli stilt for ansvar, dersom de ikke følger opp hendelsen skikkelig i etterkant.

- Vi har vurdert veien videre. Slik vi ser det, har ikke kommunen noe valg. Her har NGI, som kom med akuttvurderinga etter raset, sagt at det må gjøres en ny og konkret vurdering, ikke bare av rasfaren, men også om store eller små tiltak må gjøres ved en eventuell gjenoppbygging. Den vurderinga må kommunen ta innover seg. Dere har ikke noe valg, dere er nødt til å bestille denne typen vurdering.

Kommuneadvokaten påpeker til slutt at det aller viktigste her, er at en faglig tung skredvurdering for området skjer snarest mulig.

- Det er alltid sånn, at når noen rammes av denne typen ulykker, så rammes de også økonomisk. Dere har forsikringsdekning, og det forsikringsmessige løser nok det økonomiske, men man kan ikke sitte og vente på det. For kommunen kan ikke ta noen beslutning for om det kan bygges igjen i området, før en ny vurdering er tatt. Så mitt klare råd er: Bestill den vurderinga så raskt som mulig!