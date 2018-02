Oppdaling ble fylkesmester i skolemesterskapet Worldskills

Nyheter

Henrik Volden er elev ved Gauldal videregående skole på VG 2 industriteknologi. Onsdag deltok han på fylkesmesterskapet i sveisefaget som ble arrangert ved Charlottenlund videregående skole.

Det er andre året skolemesterskapet Worldskills arrangeres, og i fjor vant oppdalingen Stian Sivertsen fylkesmesterskapet i manuell maskinbearbeiding, mens rennbyggen Jon Anders Nyberg vant fylkesmesterskapet i tømrerfaget.

- Det nye i år er at hele det nye «stor» Trøndelag deltok, så det gjør prestasjonen til Henrik enda et hakk bedre, sier faglærer og kontaktlærer Øystein Talsnes ved Gauldal videregående skole.

Henrik roser det gode læringsmiljøet på Støren.

- De har veldig bra med utstyr, og i tillegg er det gode lærere ved skolen. I år er vi bare seks elever i klassen, noe som kan være både positivt og negativt. Det positive er jo at læreren kan bruke mer tid på hver enkelt elev, sier han til Opdalingen.

Vinnere i fylkesmesterskapet kvalifiserer seg for NM i yrkesfag, som i år arrangeres på Hamar katedralskole i midten av april.

- Da skal Henrik nedover til Hamar, hvor han vil konkurrere mot vinnere i andre fylker fra hele landet. Hele klassen blir da med nedover som heiagjeng, forteller Talsnes.

Skolen på Støren prøver å legge til rette for at elevene kan ha utplasseringer i bedrifter i hjemkommunen, og Henrik skal da også begynne som lærling hos Frank Smed etter han er ferdig ved Gauldal videregående skole.

- 2018 er yrkesfagenes år, og i den forbindelse satser regjeringen 5 millioner kroner på nettopp skolekonkurranser for å øke fokuset på yrkesfagene og hvor viktig det er i arbeidsmarkedet fremover, sier Talsnes.

Det er stor etterspørsel etter fagarbeidere i mange bransjer, og bare i industriteknologi har nå Opplæringskontoret for teknologifag per dato 38 ledige læreplasser.

- De jobber aktivt for flere plasser og det er store muligheter for læreplass for elevene ved Gauldal vidergående skole, sier adjunkt Øystein Talsnes ved Gauldal videregående skole.