Søndag ettermiddag klokken 12.48 sklei en gutt, født i 2009, på isen, for så å falle rett gjennom et ufestet gelender på en veranda. Gutten falt cirka tre meter ned. Ulykken skjedde i Vangslia fjellandsby.

Gutten ble sendt til St. Olavs for undersøkelser. Det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Gelenderet skal ha blitt festet skikkelig øyeblikkelig etter at ulykken fant sted. Politiet har registrert hendelsen som et uhell.