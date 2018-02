Ny eierstruktur skal redde afterskien

Nyheter

Etter det Opdalingen kjenner til kommer Oppdal Servering AS til å få ny eierstruktur slik at man kan få innvilget skjenkebevilling til serveringsstedene i Vangslia.

Kommunestyret avslo forrige uke søknader om skjenkebevilling for to serveringssteder i Vangslia på grunn av at eier og daglig leder Johnny Johansen er involvert i en pågående konkurssak med skattemyndighetene. Det heter seg at den som er skyldig skatter og avgifter til staten ikke kan få bevilling.

Lørdag kommenterte Johansen til Opdalingen at han var innstilt til å finne en løsning så snart som mulig slik at ikke Oppdal blir uten afterski i påsken.

Dersom Johansen eier mindre enn en viss andel av aksjene i et selskap har han ikke rent juridisk noen avgjørende innflytelse i bedriften, og dersom også selskapet får ny daglig leder er det denne stå som vil stå ansvarlig for en eventuell skjenkebevilling.

Opdalingen kjenner også til at det er andre aktører som har vært fremme og snust på muligheten for å ta over driften av serveringstedene i Vangslia dersom Johansen ikke finner en løsning på sitt bevillingsproblem.

Etter at det ble kjent at Oppdal kommunestyre vendte tommelen ned for skjenkebevillingen i Vangslia har saken blitt flittig kommentert på sosiale medier.

Mange reagerer på at Oppdal har blant landets fineste skibakker, men man klarer ikke å holde afterskien oppe for turistene.

En del reagerer på at kommunen ikke viser smidighet, mens andre igjen mener at kommunen gjør helt rett og følger lover og regler.

I tillegg til de to serveringsstedene som ikke har fått bevilling er det også to andre steder i bakken som eies og drives av andre aktører som har sine bevillingspapirer i orden.