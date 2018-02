Strålende isfiske-konkurranse i finværet

Nyheter

- Isfiskekonkurransen ble et veldig bra arrangement med 250 fiskeglade mennesker ute på isen. Vi hadde bora 150 hull på forhånd, men det ble ikke nok. Vi måtte ut og bore fler. Det er kjempegøy. Vi setter stor pris på at så mange kommer, med tanke på hvor mye arbeid det er å organisere slike konkurranser, sier leder i fiskeutvalget til Opdal Jæger og Fiskarlag, Erik Gunnar Fagerhaug.

Til sammen ble det tatt 27 fisk i løpet av konkurransen. Den største var 477 gram og ble fanget av Tiril Håker.

Egil Vågan var den som tok flest fisk med sine to, mens Cornelia Strand og Kristian Birk delte premien for minste fisk.

Vil ha enda flere deltakere

Fagerhaug har satt seg mål om å trekke 100 mennesker mer til neste års konkurranse, som også er satt til helga før vinterferien.

- Det eneste problemet var at det var så mye folk i Gjevilvassdalen, at det var vanskelig å finne parkeringsplasser til alle som ønsket å delta. Det var mange som hadde fått med seg at det var isfiskekonkurranse, i tillegg til at mange var ute på skitur eller på hytta i helga, sier han.

Det gikk med over 300 grillpølser i løpet av arrangementet og ganske mange liter kaffe.

- Forhåpentligvis ble det noen som fikk stekt seg litt fisk utpå ettermiddagen, også.

15 000 i pluss

Med omsetning av fiskeutstyr, maggoter og påmelding, anslår Fagerhaug at Jæger og Fiskarlaget sitter igjen med rundt 15 000 kroner etter arrangementet.

- Vi tenker ikke så veldig mye på økonomien under akkurat dette arrangementet. Vi har gode inntekter i organisasjonen ellers også. De 15 000 kronene blir investert i mat og premier til neste års isfiskekonkurranse.

Opdal Jæger og fiskarlag har også en jeger- og fiskeskole, der ungdom i alderen 12 til 14 år får lære om fiske og jakt.

- Ungdommene deltok på like vilkår med alle andre, men de fikk spesialopplæring i isfisking på forhånd, sier Fagerhaug, som synes det er stas at ungdommen deltar.