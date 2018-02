- Vi håper på god stemning i akebakken

Nyheter

– Vi håper alle kan ta turen for å ha det gøy på tvers av kulturer og bakgrunn. Vi håper på god stemning, og kanskje noen får prøvd ski, aking eller spark for første gang, forteller frivillig koordinator Tuva Sandnes og frivillig Ingrid Jære Stavik til Opdalingen.

Bakgrunnen for dagen er at de ønsker å vise innvandrerne som er i Oppdal hva vi kan finne på i vinterferien.

– Vi håper at flest mulig oppdalinger, turister, hyttefolk og små og store blir med på dette. Dette er også en gyllen mulighet for folk å bli kjent med hverandre, for innvandrerne ønsker å bli bedre kjent med dem som bor i bygda, sier Sandnes.

Forrige uke prøvde de curling og spark for første gang. For mange var dette så morsomt at de hadde lyst å melde seg på et curlinglag i framtiden.

Innvandrertjenesten i Oppdal kommune kommer også til å ha med seg litt forskjellig utstyr, men håper at folk som tar turen, også vil ta med seg forskjellige akebrett og ski.

– Hvilke forventninger har dere til dagen?

– Vi håper at så mange som mulig tar turen, i alle aldre og fra alle kulturer. Det er veldig artig å ake så vi tror dette kommer til å bli en morsom dag. I tillegg håper vi at det også blir stiftet nye bekjentskaper, sier Sandnes og Jære Stavik.