I morgentimene onsdag melder Trøndelag politidistrikt på Twitter at en bil har kjørt av veien ved Engan på E6.

Politiet er på stedet.

Det skal ha vært to personer i bilen som kjørte ut. Politiet melder at det ikke er snakk om personskade. Vår journalist på stedet forteller at bilen ikke er til hinder for andre trafikanter. Det er materielle skader bak på bilen.