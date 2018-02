Pass på når du leier skiutstyr

Nyheter

Vinterferien er i gang i store deler av landet. Det meldes om eventyrlige forhold i skibakkene med masse snø, og været tegner til å bli perfekt med lite vind og nedbør pluss en god del sol. Men ikke alle stiller med eget utstyr.

Planlegger du å leie ski bør du passe på.

– Hvert eneste år får vi en rekke henvendelser der folk tror at reiseforsikringen dekker utstyr vi leier på reisen, men det gjør den ikke.

Derfor bør du tegne egen forsikring hos utleier, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring.

Billig sikkerhet

Reiseforsikringen din dekker nemlig ikke utstyr som du ikke eier selv. Å tegne en egen forsikring hos utleier av skiutstyr er ikke uvanlig. Det koster gjerne noen tiere ekstra og har en egenandel, men skulle skiutstyret bli stjålet eller skadet er det verdt det.

– Det er ofte litt kaotisk når man skal leie ski, men bruk noen minutter på å forhøre deg om skileie-forsikring. De fleste store skianlegg med utleie tilbyr forsikring på utleid utstyr. Det kan spare deg for full erstatning til skiutleier hvis de blir stjålet eller skadet, sier Opedal.

Kan koste deg 10.000 kroner

Alpinutstyr fås i alle priskategorier, men generelt blir utstyret stadig dyrere.

Skiutleie-stedene har som regel over snittet kvalitetsutstyr.

Gjennomsnittsprisen på skiutstyr som blir stjålet eller forsvinner ligger nå på oppunder 10.000 kroner. Tall fra forsikringsbransjen viser at det er snakk om skiutstyr for flere millioner kroner årlig.

– Har du en god reiseforsikring og du eier ditt eget utstyr blir det i de fleste tilfeller dekket når noen stjeler fra deg. Unntaket er om du lar skiutstyret være ubevoktet i eller ved skianlegget over lengre tid, sier han.

Forlat aldri skiene ubevoktet

Å dra på vinterferie uten reiseforsikring anbefales ikke. Man bør absolutt ha en i tilfelle alvorlige hendelser. Men en reiseforsikring dekker ikke alt, og leid utstyr som blir stjålet eller skadet er altså en sak mellom deg og utleier.

Såfremt du da ikke har tegnet egen forsikring hos utleier.

– Skiutstyr er ofte kostbart og lett omsettelig. Vi i Tryg Forsikring opplever stadig at både ski, jakker og sekker forsvinner for folk. Du bør ihvertfall ikke gå fra skiene dine ubevoktet i pausene. Da kan de bli et lett bytte for tyver, sier Opedal.

Tips for å sikre alpinutstyret ditt:

* Ha bilde av alpinutstyret ditt på mobilen. Det hjelper til å kunne identifisere utstyret.

* Parker skiene slik at du kan holde øye med dem, selv når du er inne på en café.

* Kjøp en skilås, da styrer gjerne tyvene unna dine ski, også på tog og buss.

* Et triks kan være å splitte skiparene og sette de et stykke fra hverandre. Det er ikke fristende å stjele kun én ski.