En person skadd etter trafikkulykke

Nyheter

Torsdag kveld ble det meldt om en trafikkulykke på riksvei 3 ved Nåverdalen. Politiet melder at det skal være en trafikkulykke med personskade.

- En person som er påkjørt av bil. Er bevisst etter ulykken. Skadeomfang foreløbig uklart. Rv3 er sperret for trafikk i begge retninger i påvente av at nødetatene kommer frem, opplyste Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Personen som ble skadd i trafikkulykken arbeidet med vedlikehold på veien da hans arbeidsbil ble påkjørt. Mannen i 30-årene ble truffet av egen bil og ble skadet. Ukjent alvorlighetsgrad, men var bevisst. Adressa.no skriver at mannen ble hentet av luftambulanse, og fraktet til sykehus.

For kort tid siden ble det meldt at trafikken dirigeres i ett felt ved ulykkesstedet. Veien skal nå like før klokken halv tolv være åpen for trafikk etter trafikkulykken.

Tidligere i kveld meldte Vegtrafikksentralen på Twitter at det var stein i veibanen på Rv3 før Innset i nordgående retning. Entrepenør ble sendt til stedet for å rydde og det er usikkert om ulykken har noen med den hendelsen å gjøre.