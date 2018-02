Historiekveld om elektrisitet og vannkraft

Nyheter

Søndag 4. mars skal Arvid Myrhaug og Halvor Bakk vise fram bilder og fortelle om de gamle lysverkene i Oppdal ved Oppdalsmuseet.

Myrhaug har flere tiår med jobberfaring fra diverse kraftselskaper. Han jobbet både ved Oppdal E-Verk og gamle AS Installasjoner i Oppdal, i tillegg til å ha jobbet som elektromontør i Oslo.

Myrhaug har fulgt utviklinga fra da Oppdal hadde mangfoldige små lysverk, beregnet for gårder og grender, da han tok elektroutdanningen sin på 60-tallet.

- Mange gårder og grender hadde egne kraftverk her i første halvdel av 1900-tallet. Jeg møtte mange eldre som hadde hatt egne lysverk i løpet av min tid som tilsynsmann for Oppdal E-Verk. Da fikk jeg høre mange historier, som jeg ønsker å videreformidle. Det er viktig at historien ikke blir glemt, sier Arvid Myrhaug.

Vil videreformidle historien

Duoen har mange interessante historier på lur, helt fra da de første lysverkene ble satt opp i Oppdal i 1913 og fram til i dag.

- Oppdal E-Verk ble grunnlagt i 1932, men det tok lang tid før det ble kraftig nok til å forsyne hele kommunen med strøm. Det ble de først på 50-tallet, men de siste mikrokraftverkene forsvant ikke før i 1982, sier Myrhaug.

- Hva er det som gjør dette temaet så interessant for deg?

- Jeg synes det er for ille, hvis de som sitter på gammel historie ikke videreformidler den. Det er viktig at den ikke går tapt. Jeg er sikkert rar, som samler på så mye rart. Jeg holder på og lager museum med gammeltekniske gjenstander borti det gamle ammunisjonslageret på Tågvollan.

- Både jeg og Halvor Bakk har levd i trekvart hundreår. Vi har opplevd mye, vi har opplevd utviklinga. Vi synes det er veldig interessant å holde på med dette og håper det kommer noen for å høre på det vi har å fortelle.

Myrhaug er ikke snauere enn at han også tar med trekkspillet for å gi publikum et musikalsk avbrekk fra foredraget.

- Jeg har ikke planlagt noe rundt musikkinnslaget, men jeg kan mange sanger. Det blir nok så jeg spiller en gammel tango eller noe sånt, humrer han.