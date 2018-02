- Alle skal få lærlingplass

Nyheter

- I løpet av noen få år kommer Norge til å trenge 40 000 fagarbeidere, fordelt på alle sektorer. Særlig innen helse blir behovet større, da antall eldre vokser. Den beste hjelpa de kan få er fra andre mennesker, ikke teknologi, sier skole- og arbeidsansvarlig i AUF Trøndelag, Emilie Græsli.

Den endelige søknadsfristen for de som vil ha plass på videregående skole neste skoleår, går ut allerede torsdag 1. mars.

- Den myten om at yrkesfag kun kan knyttes opp mot et bestemt yrke er helt feil. Finner du ut etter et par år at du ønsker å ta annen utdanning, er det bare å ta et års påbygg. Erfaringen fra yrkesfag er også gull verdt videre i yrkeskarrieren, sier Græsli.

Hun sier at AUF og Arbeiderpartiet har vedtatt at alle som tar yrkesfag skal ha rett til lærlingplass.

- Vi vil gjøre det mer gunstig for bedrifter og ta inn lærlinger. Å ansette lærlinger skal ikke være en byrde for mindre bedrifter, men noe de belønnes for.