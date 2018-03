Fram og tilbake om veinavn

Nyheter

Stedsnavnutvalget i Rennebu har den siste tiden jobbet med å sette navn på veier rundt omkring i Rennebu kommune.

«Dette er en omstendelig prosess som skal behandles av stedsnavnutvalget – så ut på høring – så behandles av de politiske myndigheter – så sendes til språkrådet. Om språkrådet har noen merknader, må samme prosedyre følges på nytt,» skriver stedsnavnutvalget på kommunen sine hjemmesider.

Språkrådet i Rennebu hadde innspill til flere av parsellnavnene som stedsnavnutvalget hadde foreslått. Disse kommentarene har nå blitt behandlet av stedsnavnutvalget.

Stedsnavnutvalgets foreslo opprinnelig å skrive navnet til veien i Røbekkdalen med skrivemåten Rødbekken. Språkrådet var uenig, da de mener opprinnelsen til navnet var rydning. Stedsnavnutvalget mener fortsatt at navnet stammer fra rødfargen til bekken, som kommer fra jernforekomsten i vannet. Språkrådets argument er at veien da ville hete Raudbekken. Stedsnavnutvalget synes ikke dette er en så stor sak at det er grunn til å protestere. Dermed går utvalget for å kalle veien for Røbekken.

Normeringsregler i norsk

Språkrådet mener også at den opprinnelig foreslåtte benevnelsen med Holtveien sør og Holtveien nord ikke er i samsvar med norske normeringsregler. Veiparsellene slås sammen slik at de i stedet får benevnelsen Hestvatnet.

Andre forslag som innebærer bruk av nord, sør, øst og vest i navngivingen, endres til nordre, østre og vestre og søndre for å følge nevnte normeringsregler. Disse veinavnene berøres av endringene: Østre Dalan, Vestre Dalan, Nordre Mastveien og Vestre Mastveien.

Unntaket blir Hestvatnet vest. Selv om språkrådet foreslo en endring til Vestre Hestvatnet, mener stedsnavnutvalget at en slik navneendring indikerer at det finnes to stykker Hestvatn. Dermed forblir Hestvatnet Vest stedsnavnutvalgets forslag. «Her må logikken gå foran normeringsregelen», skriver utvalget.

Gammelveien blir Gamle kongevei

Stedsnavnutvalget har fått flere reaksjoner på at veien som går fra oppdalsgrensa og ned til Sundset kalles Gammelveien. Denne veien har på folkemunne hatt benevnelsen Gamle Kongevei, rett og slett fordi den er en del av den gamle kongeveien. Veien heter også Gamle Kongeveg på oppdalssida og er fortsettelsen av den gamle kongeveien over Dovre.

Stedsnavnutvalget foreslo opprinnelig å kalle veien for Gamle Kongevei, men dette måtte endres i og med at veien ikke hang sammen med Gamle Kongevei, som allerede er et etablert veinavn på Berkåk. Også denne veistubben er en bit av den opprinnelige kongeveien som kom fram med bru over Orkla ved Vangseng og forbi Bjerkaker.

«Stedsnavnutvalget har stor forståelse for argumentene som er kommet inn fra en del oppsittere langs den gamle kongeveien lengst sør i kommunen. Dette er en lang vei med historisk tyngde som fortsetter direkte over kommunegrensa. Veien er også en del av Pilegrimsleden og kan sånn sett ha en verdi som merkevare.»

Stedsnavnutvalget har nå kommet fram til at Gamle Kongevei erstatter veinavnet Gammelveien, mens gamle Gamle Kongevei på Berkåk faller ut. Denne veistubben blir nå en del av Vassliveien.

Fristen for å sende innspill på disse forslagene går ut 1. april.