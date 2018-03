Opdalingen har fått 600 flere daglige lesere!

Nyheter

På ett år har Opdalingen fått 600 flere lesere hver dag på papir, internett og mobil.

- Nå blir det bløtkake på flinke folk i redaksjonen og i markedsavdelingen, lover redaktør Tore Aasheim.

I fjor hadde Opdalingen hver dag 7000 lesere som leste avisa på papir, nett eller mobil. I dag er dette lesertallet steget til 7600 (!) daglige lesere.

Dette viser offisielle tall fra Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) som ble offentliggjort i dag onsdag.

- Opplagstallet som er satt sammen av tall for løssalg, papirabonnement og digitalt abonnement, og som i tillegg er et gjennomsnittstall for hele året, har en nedgang på 66 eksemplarer fra i fjor til i år, men det forteller ikke hvor mange som faktisk leser avisa, forklarer redaktøren.

Hva viser tallene?

Fagnettstedet Medier24.no forklarer tallene på følgende måte:

Lesertall er en beregning av antall personer som leser bladet. Dette tallet kommer fra Kantar Medias store spørreundersøkelse Forbruker & Media.

Opplagstall er et beregnet gjennomsnitt av antall solgte blader per utgave i 2017, for løssalg og abonnement samlet. Tallet beregnes ut fra inntekt, og gjennom en komplisert beregning som gjør at det ikke nødvendigvis samsvarer eksakt med antall solgte eksemplarer.

"I lomma" på leserne

Opdalingen har gjort et kraftig hopp når det gjelder antall daglige lesere, og økningen kommer først og fremst gjennom lesing på nett og mobil.

Generelt er det færre som leser papiraviser, men Opdalingen har gjennom bevisst satsning på digitale plattformer kompensert for nedgangen i papirlesing. Dette er en trend som gjenspeiler mye av det som skjer i media-Norge i dag.

- Både våre journalister og våre annonsekunder ønsker å komme "i lomma" på leserne, det er jo på mobiltelefonen de fleste tilbringer mer og mer av sin mediehverdag, og det er her Opdalingen virkelig kan vise til framgang, kommenterer Aasheim.

Abonnementstallene viser heller ikke den hele og fulle virkelighet, forklarer redaktøren.

- Selve opplagstallet har gått litt ned, samtidig som vi i skrivende stund matcher antall aktive abonnenter som vi haddefor to år siden. Her kommer det mye an på hvordan man selger inn tallene, og da er det også viktig at man forholder seg til hvor mange som faktisk leser avisa.

Selv om en oppgang hadde vært rosinen i pølsa, så er nok det viktigste for oss som redaksjon og våre annonsekunder er jo at stadig flere lesere avisa, kommenterer Aasheim.

- Slik utviklingen i samfunnet er i dag har mediehusene ikke råd til å være "papiravis-romantikere", hevder Aasheim, som også kan avsløre at Opdalingen for første gang på over 15 år kan vise til et positivt driftsresultat.

- Vi får komme tilbake til detaljene når tallene er offisielle, men Opdalingen har vært gjennom en veldig bra økonomisk formutvikling de siste årene, forteller Aasheim.

"Alt inkludert"

- Alle som abonnerer på Opdalingen som papiravis har både e-avis og Pluss-saker på nett inkludert i sitt abonnement.

Alt er automatisk tilgjengelig - uten tillegg i prisen - på PC, lesebrett og telefon og du trenger for eksempel ikke få tilsendt et PDF-dokument på e-post for å lese avisa.

Faktisk så er det slik at dersom du velger å lese avisa bare på PC, lesebrett eller telefon så slipper du billigere unna. Uansett hvordan du velger å lese avisa så kan du også dele abonnementet ditt gratis med tre andre, forklarer redaktøren.

- Papiravisa blir nok med oss en god stund til framover, men bare siden i fjor sommer har antall lesere som leser Opdalingen som e-avis økt med over 500 personer i Oppdal og Rennebu.

E-avisa er en tro kopi av papiravisa, der man kan bla fram og tilbake i og dermed få den vanlige "papirfølelsen", og der du dessuten kan lese tidligere utgaver et helt år bakover i tid.