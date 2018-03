Avvikler direkteruten til Værnes

Nyheter

I februar startet Busscharter sine direkteruter mellom Oppdal og Værnes. Men etter å ha vært aktiv i en drøy måned, velger nå selskapet å avvikle tilbudet.

- Vår etablering av en direkterute mellom Oppdal og Værnes, har ikke blitt benyttet slik som vi hadde håpet. Vi har hele tiden sagt at vi skal være utholdende, men med et gjennomsnittlig passasjerantall på 0,47 per avgang, så tar vi dette som et sterkt signal på at det ikke er behov for tilbudet, skriver selskapet i en pressemelding.

Ruten vil derfor avvikles og siste avgang vil være torsdag 15. mars klokken 1815 fra Værnes.

- Vi beklager dette og takker for tilliten til de som har benyttet bussen i denne perioden og som vi sa før vi startet: vi prøvde i hvert fall, uttaler styreleder Hans-Eirik Svepstad i pressemeldingen.