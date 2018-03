Slutter som redaktør i Opdalingen

Nyheter

Tore Aasheim søkte i 2013 på en vikarstilling som journalist i Opdalingen for å komme nærmere familien i Rennebu.

Samme år ble han konstituert som redaktør da den sittende redaktøren sa opp jobben, og nå har Aasheim vært redaktør i Opdalingen i fem år.

I løpet av de fem årene har Opdalingen vært eid av to mediekonsern; Amedia og Polaris, og avisa har vært gjennom store forandringer, den største er nok da man besluttet at den over 80 år gamle avisa skulle satse og fokusere på digitale plattformer.

Gode resultater

- Tida i Opdalingen har vært interessant og lærerik, og selv om det har vært knallhard jobbing og lange arbeidsdager så er det hyggelig når man oppnår gode resultater, forteller Aasheim.

I 2013 hadde Opdalingen et underskudd på 1,2 millioner, nå fem år senere går avisa med overskudd for første gang på minst 15 år.

Fra 2016 til 2017 har Opdalingen økt antall daglige lesere med 600 til 7600 lesere hver dag på papir, internett og e-avis. Inntektene fra abonnement har økt med sju prosent det siste året og bare siden i sommer har det kommet til 500 lesere på e-avis.

- Det er selvsagt trist å forlate en flott arbeidsplass, samtidig kjennes det godt å forlate skipet når det flyter så godt som det gjør nå, kommenterer Aasheim.

Han understreker at selv om en redaktør avisas ansikt utad, så skyldes Opdalingens framgang ene og alene godt teamarbeid og maks innsats fra alle medarbeiderne.

Skal lede digitaliseringsprosjekt

- Hva skal du til med etter Opdalingen?

- Jeg har takket ja til jobben som sjefredaktør for et større digitaliseringsprosjekt der man skal bringe kunnskap om helse, seksualitet og samliv ut til folk flest. Jeg kommer til å jobbe med de fremste fagfolkene på området, både i Norge og utlandet, noe som jeg ser fram til med litt ærefrykt og stor spenning.

I tillegg får jeg ansvaret for samarbeidsprosjekter med andre media, politikere og fagorganisasjoner. Oppdragsgiver er det samme forlaget som gir ut Cupido, et blad som jeg også vil få ansvaret for.

- Så nå flytter du fra Oppdal?

- Nei, planen er å fortsatt forbli drivdaling. Det blir en del reising, men jeg håper jeg får muligheten til å ha fast base i Oppdal. Kanskje jeg til og med får tid til en tur i skibakken, forteller Aasheim og ler. Han kjøpte seg hus på Driva ifjor og trives godt selv om det blåser en del.

- En fjær i hatten

Henning Johansen, styreleder i Opdalingen AS, forteller at man alltid sitter igjen med blandede følelser når en ansatt slutter.

- Det trist når folk slutter, samtidig må vi glede oss over at folk får nye utfordringer, og det er også en fjær i hatten til Opdalingen at våre ledere hentes inn til andre spennende jobber.

- Opdalingen har vært gjennom en voldsom utvikling de siste fem årene med Tore som ansvarlig redaktør. Det står stor respekt av det gjengen på Oppdal har oppnådd. De har ryddet i økonomien, oppnådd vekst i både lesertall og abonnenter. I tillegg viser de solide resultater i annonsemarkedet.

- Hva skjer nå videre?

- Nå starter arbeidet med å finne en ny redaktør for Opdalingen. Vi har styremøte allerede i neste uke der saken vil bli diskutert og så vil vi jobbe konstruktivt med å få finne en erstatter. Tore har sagt seg villig til å være med oss fram mot sommeren slik at vi får en mest mulig myk overgang, forteller Johansen.

Aasheim fortsetter som redaktør fram til sommeren, så enda er det mange ledere som skal skrives, og så kommer Opdalingen med en helt spesiell satsing til årets påske.