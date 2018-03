Kommunestyret i Rennebu drøftet kommunereformen

Nyheter

Formannskapets vedtak i forhold til kommunereformen, ble på torsdagens møte i Rennebu kommunestyre behandlet som en drøftingssak.

I Formannskapets vedtak heter det, sitat:

"Det legges opp til en bred debatt om kommunestruktur i et av de første kommunestyremøtene i vår, eksempelvis på kommunestyremøtet i mars.

Formålet med debatten er ikke å fatte et vedtak om kommunesammenslåing i denne omgang. Formålet er både å få belyst de utfordringene kommunen står overfor og å følge opp anmodningen som er kommet fra fylkesmannen om å videreføre samtalene med Oppdal.

Det vurderes å hente inn to eksterne innledere til debatten. Debatten om kommunestruktur settes opp som egen sak og ikke som en del av den vedtatte prosessen knyttet til budsjettnedskjæringene".

Det oppstod en del forvirring blant representantene i hva vedtaket de skulle ta stilling til egentlig gikk ut på, men etter en heftig debatt som strakk seg godt ut over kvelden, ble det enighet om at saken var debattert etter formannskapets intensjon.

Bakgrunnen for at kommunereformen var oppe i kommunestyret, er brevet representanter for næringslivet i Rennebu sendte til kommunen tidligere i vinter.

Her vises det til at Rennebu kommune har økonomiske utfordringer og de ønsker en kommune som har virkemidler til en aktiv markedsføring og som kan legge til rette for nye og eksisterende bedrifter. Næringslivsrepresentantene mener at en sammenslåing med Oppdal vil kunne utløse den økonomiske premieringen som ble lovet. De viser også til at både stat og fylke har oppfordret til å gjenoppta samtalene med Oppdal, og de forutsetter derfor at kommunereformen tas opp til drøfting politisk.

Dette ble altså gjort i kommunestyret torsdag kveld. Så til de grader, kan vi trygt tilføye.

Ordfører Ola Øie (Ap) sa i sitt innlegg at Rennebu kommune nå tar grep for å få bukt med den krevende økonomiske situasjonen.

- Vi er i en krevende situasjon, men vi tar grep, noe som vil ta tid før det virker. Jeg forstår at næringslivet tar initiativ, men jeg vil si til kommunestyret i dag at vi på det nåværende tidspunkt tar det med ro, sa han.

Ola T. Lånke (KrF), presiserte at han snakket på vegne av seg selv.

- Jeg ser at Rennebu kan tape noe på en sammenslåing, blant annet når det gjelder lengre avstander og tap av identitet. Men de positive sidene ved en sammenslåing er langt flere enn de negative. Og vi behøver ikke å avlyse debatten, selv om vi er i gang med å ta grep, sa han.

Jan Nyberg (H/V), sa at han sikkert hadde hatt det bedre om han ikke hadde engasjert seg i saken. Nyberg var en av de som skrev under på brevet fra næringslivet.

- Jeg vil takke representantene med unntak av Arbeiderpartiet for at de tar innspillet fra næringslivet på alvor. Det handler om å ta grep for å snu utviklingen før det er for sent, innse realitetene og ikke stikke hodet i sanden, var den klare meldingen fra Nyberg.

Endre Lien (Sp) og Eli Krogstad (H/V) tegnet begge et dystert bilde av fremtidsutsiktene for Rennebu om kommunen fortsetter å stå alene.

- Vi klarer ikke å balansere økonomisk med de tiltakene som er bebudet. Jeg tror på målet i intensjonsavtalen, at vi sammen blir sterkere, sa Lien før Krogstad entret talerstolen.

Hun var enig med Lien i at intensjonsavtalen var gullkantet for Rennebu, og understreket at denne ble enstemmig vedtatt i både formannskap og kommunestyre.

- Problemet var å få budskapet ut til folket, noe resultatet av folkeavstemningen viser. Vi står overfor ytterligere innsparinger i fremtiden, vi har rett og slett ikke handlingsrom, sa hun.

Krogstad antydet at en sammenslåing med Oppdal ville kunne føre til store innsparinger, ikke minst administrativt. Hun åpnet til og med for at hele administrasjonen kan ligge i sørfylket.

- Oppdal kan fint klare å administrere 2.500 innbyggere til, sa hun, faktisk uten at noen av representantene så ut til å reagere på den nokså oppsiktsvekkende uttalelsen.

Uvanlig mange representanter tok ordet under debatten, og mens noen har stor tro på Rennebu som egen kommune også i fremtiden, var andre relativt pessimistiske.

Debatten endte med enighet om at kommunen nå skal få ro til å gjennomføre de varslede grepene, ikke minst med tanke på at Rennebu har fått en ny rådmann som straks går i gang med å lede det krevende arbeidet.

Klokka tikket og gikk, og representantene ble altså til slutt enig om at nå var sak 9/18: Drøfting av kommunereformen, drøftet.