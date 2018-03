Skatteetaten: - Slett e-posten

Nyheter

- Dette er et forsøk på svindel og identitetstyveri. Vi ber deg om å slette e-posten, det skriver Skatteetaten selv i en pressemelding.

I e-posten blir du bedt å trykke på en lenke som sier "start skatteberegning for selvangivelsen inntektsåret 2017. Skatteetaten er oppført som avsender. I emnefeltet kan det for eksempel stå "inntektsåret 2017".

- Dette er et såkalt phishing-forsøk, hvor hensikten er å lure til seg sensitiv dokumentasjon som kan bli brukt til identitetstyveri og svindel. Skatteetaten vil aldri be om sensitiv dokumentasjon, kredittkortinformasjon eller kontonummer via e-post, står det i pressemeldingen.

Har du gitt fra deg sensitive opplysninger som passkopi eller kort- og kodeopplysninger som ble etterspurt fra en svindel-e-post, sperr det så raskt som mulig.

- Ikke oppgi noe av informasjonen de ber om, eller svar på e-posten. Trykk ikke på noen lenker eller vedlegg. Vær klar over at avsender, ordlyd og beløp kan variere. Vær alltid på vakt, skriver Skatteetaten i en pressemelding.