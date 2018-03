Skredfarerapporten for Skarvatnet er klar

Nyheter

Etter snøskredet i Grønlia ved Skarvatnet 15. januar, hvor en hytte ble knust, bestilte Oppdal kommune en kartlegging av skredfaren for hele området øst for Skarvatnet. Kartleggingen ble utført av Skred AS på vegne av NVE etter bestilling fra Oppdal kommune.

Skredrapporten for området øst for Skarvatnet reiser flere spørsmål om konsekvensene for den enkelte hytte som ligger i skredutsatt område. For å avklare om kartleggingen viser en mer alvorlig situasjon enn kartleggingen fra 2009, ber Oppdal kommune om ytterligere avklaringer fra NVE.

Det er i dagens kartlegging cirka 50 fritidshus og 5-6 ubebygde hyttetomter som ligger innenfor faresonen for tusenårsskred. De to hyttetomtene som ble rammet av skredet i januar ligger innenfor faresonen for hundreårsskred. Det kartlagte området er 5,5 kilometer langt.

Under kan du lese et utdrag av rapporten:

«Det aller meste av fritidsbebyggelsen som vi har vurdert å ligge innenfor faresonen for 1000 års skred, ligger godt utenfor faresonen for 100 års skred. Dette tilsier at den årlige sannsynligheten for skader ligger et sted mellom 1/300 og 1/1000. Kun for noen tomter på Grønlia (inkl. de rammet av skred i januar 2018) mener vi at sannsynligheten for skader er nært eller større enn 1/100. Dette området bør sikres permanent dersom det skal fortsette å være hytter.

Mest aktuelle sikringstiltak i Grønlia er støtteforbygninger i utløsningsområdene for snøskred, for å redusere sannsynlighet for utløsning av snøskred, eller fang- eller ledevoller for å stoppe eller lede skredmasser rundt hyttene. Dersom dette er aktuelt, bør det gjennomføres en mer detaljert utredning av mulige sikringsløsninger (forprosjektering), og deretter detaljprosjektering.»

Du kan lese hele kartleggingsrapporten ved å følge trykke her.

Kartmaterialet som følger rapporten, er så grovmasket at det ikke gir grunnlag for mer detaljert informasjon om hvilke hytter som ligger innenfor det skredutsatte området. Oppdal kommune har bedt NVE frembringe et mer detaljert kart så raskt som mulig for å avklare hvilke eiendommer som er skredutsatt.

Området øst for Skarvatnet er et av 11 utvalgte områder i Oppdal som Skred AS skal utrede skredfaren ved. Kartleggingen av Skarvatnet ble prioritert og utført før resten av arbeidet i Oppdal ble påbegynt, for å få en snarlig avklaring på skredforholdene i det rasutsatte området.

Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred og er basert på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i betraktning lokale forhold og skredhistorikk.

Den ferdige rapporten ble oversendt Oppdal kommune torsdag 15. mars.