- Vi er spente, men vi gleder oss masse

Nyheter

Neste fredag er det igjen klart for den tradisjonelle russerevyen. I år er det Åse Fossland og Elisabeth Aalberg som er revysjefer og Fossland forteller til Opdalingen at navnet på årets revy er «Reprise».

Revyen blir en unik forestilling, produsert av årets russ. Her blir det blant annet reprise på kjente og kjære musikalske innslag, samt flere episoder som har funnet sted her på Oppdal.

– Tittelen på revyen kom vi fram til på et planleggingsmøte, hvor vi kom med forskjellige forslag til hva vi ønsket at revyen skulle inneholde. Vi hadde veldig lyst at revyen blant annet skulle inneholde en del musikalske innslag, forteller Fossland.

Hun forteller at de musikalske innslagene blir brukt som et hjelpemiddel for å få fram det som har skjedd og skjer i Oppdal.

– En uke før premiere, ligger vi bra an. Vi er litt småstressa, for det er mye å holde styr på. Men vi føler vi har ganske bra kontroll, forteller Elisabeth Aalberg.

– Vi er veldig spent

Revysjefene forteller at de har godt kontroll på alle innslagene som skal fremføres under revyen.

– I tillegg til at vi skal øve til revyen, har vi tentamener oppi det hele. Det blir ekstra godt å kunne avslutte dagen med revy på fredag, sier de.

Foreløpig er det solgt en del billetter til revyen, men det er fortsatt en del til salgs. De håper at de klarer å fylle storsalen i kulturhuset.

– Det hadde vært veldig artig å ha hatt fullt hus. Jeg regner med billettsalget stiger når vi begynner å reklamerer mer for revyen, sier de.

– Hvor spent er dere på revyen?

– Vi er veldig spent på hvordan det blir. Russekullet er veldig gira på revyen og publikum kan se fram til mange morsomme sketsjer. Avslutningsnummeret blir veldig bra, så det er masse å glede seg til, sier de.

Følg russen på Snapchat

I forbindelse med russerevyen, skal årets russekull ta over Snapchat-kontoen til Opdalingen. For å følge med på hva russen gjør, så er det bare å følge Opdalingen på snap (se annonse).

– Hva tenker dere om å ta over snapkontoen til avisa?

– Det kommer til å bli artig. Vi kommer til å tease publikum gjennom hele uka og filme små smakebiter fra revyen, som skal få folk til å komme å se. De får se sniktitt på sanger og dansetrinn og hva vi ellers gjør i hverdagen, sier de.