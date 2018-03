Stenger riksvei 70 mellom Lønset og Gjøra.

Nyheter

Statens vegvesen må stenge riksvei 70 mellom Gjøra i Sunndal og Lønset i Oppdal førstkommende torsdag fra klokka 0900-1110 og fra 1405-1605.

Årsaken er at det skal fjernes is fra fjellskjæringene 40 meter over vegen i Gråura.

- Værforholdene i vinter har gjort at det er mer is enn vanlig i skjæringene og det har også frosset til der det tidligere ikke har vært is. Temperaturen nå gjør at vi må fjerne isen før den faller ned på vegen, forteller byggeleder Joakim Albrigtsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det blir brukt mobilkran for å fjerne isen og vegen må stenges både av hensyn til plassen og sikkerheten. Det er ikke lokal omkjøring.

For trafikanter som ikke kan planlegge kjøreturen er de alternative rutene mellom Nordmøre og Trøndelag E39 og ferjesambandet Halsa-Kanestrøm eller fv. 670/65 og ferjesambandet Kvanne-Rykkjem.