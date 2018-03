Ekstra mye påske-krasj på fredag

Nyheter

I fjor innledet vi påskeutfarten med å krasje for over 20 millioner kroner – på en dag.

Fredag før påskeuken var den store krasjedagen i fjor med hele 1072 personbilulykker. Erstatningsbeløpet for disse kom på drøyt 21,2 millioner kroner. Ulykker med bare en bil involvert sto for den største delen av erstatningspotten. Dette viser tall fra Finans Norge.

- Tallene kan tyde på at mange påskeklare nordmenn reiser allerede på fredag, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef motor i Frende Forsikring. At mange tar ut ekstra fridager i forbindelse med påskehøytiden, eller de tar hjemmekontor på hytta viser seg i ulykkesstatistikken.

- Vi krasjer også mye mandag og onsdag i påskeuken. Onsdagen er halv dag på jobb, så da er det stor utfart, sier Ytre-Hauge.

Koster 20 000 per ulykke

I snitt kostet ulykkene med personbiler i overkant av 19 800 kroner fredagen før påske i fjor.

- Mange bulker også bilen på trange parkeringsplasser når de skal handle inn alt de trenger for å maksimere påskekosen i fjellheimen, sier Ytre-Hauge.

Tar vi for oss alle dager fra fredagen før påskeuken til 2. påskedag krasjet personbiler i snitt 746 ganger per dag. I samme periode var det 99 personskader, 78 av disse involverte personbil.

Mange personskader

- Vi registrerte 19 personskader fredagen før påske. Det er 19 for mange, sier Ytre-Hauge.

Tallet inkluderer alle trafikanttyper som fører, passasjer, syklister og gående. 13 av disse 19 skadene oppstod i ulykke som involverte personbil.

- Ulykkene skjer plutselig. Gjerne som følge av glatte veier, litt for høy fart eller et lite øyeblikks uoppmerksomhet fra fører. (taa)

Husk på at det sitter noen og venter på at du skal komme frem, sier Roger Ytre-Hauge.

Rolig på de røde dagene

I motsatt ende av skalaen er det også dager i påsken som er tilsvarende rolige. Ikke overraskende er langfredag den roligste dagen. I fjor ble det registrert 472 ulykker landet over denne dagen. Altså godt over en halvering i antallet ulykker fra toppregistreringen.

- Generelt er helligdagene i påsken langt roligere ettersom det er færre biler på veiene. Skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag skiller seg klart ut i positiv forstand gjennom påsken, sier Ytre-Hauge.

Ro ned, slapp av, det er ferie

Store deler av landet har fått enorme snømengder i vinter. Mange skisentre og hytteområder kan vente seg storinnrykk i påsken. Forsikringsbransjen råder folk til å ta det med ro når de reiser til fjells.

- Vær- og kjøreforhold varierer over hele landet nå når vi går inn mot påsken, men husk at det er rundt null grader at det er som glattest på veiene. Og når det er glatt øker bremselengden. Husk på dette når du kjører. Tilpass deg etter forholdene, både med tanke på fart og avstand til bilen foran. Det er for seint å tenke seg om når du har kjørt utfor, sier Ytre-Hauge.

Topp fem skadekostnad fredag før påske i fjor (7. april 2017)

Eneulykker 6,7 millioner kroner

Påkjørt bakfra 3,3 millioner kroner

Kryssende kjøreretninger i kryss 3 millioner kroner

Ukjent/uoppgjort 1,8 millioner kroner

Rygging 1,8 millioner kroner

Topp fem skadetype fredag før påske i fjor (7. april 2017)

Eneulykker 288 ulykker

Påkjørt parkert kjøretøy 182 ulykker

Rygging 177 ulykker

Påkjørt bakfra 114 ulykker

Ukjent/uoppgjort 104 ulykker