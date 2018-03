Hele påskefortellingen i byggeklosser

Nyheter

- Vi skal bygge påskefortellingen i Lego. Parallelt får barna høre påskefortellingen slik vi leser den i bibelen. Den starter på palmesøndag med hurrarop og palmegrener, går via nattverdsmåltidet og til den tristeste dagen i påska; langfredag, da Jesus ble hengt på korset. Heldigvis slutter ikke historien før den glade påskemorgen med oppstandelsen, sier Mona Kristin Meisingset.

Tre dager senere, på palmesøndag, får tiåringene presentere byggverkene sine under gudstjenesten i Oppdal kirke. Byggverkene blir stående til utstilling i kirka gjennom hele påska. Dette er femte gang Topp arrangerer Lego-samling for kommunens tiåringer.

Legoentusiast

For å illustrere påskefortellingen, brukes det en 22 meter lang påskeduk. Duken rulles ut på gulvet og er full av bilder med detaljer som viser hva Jesus måtte gjennomgå i påska. Duken kommer til å ligge i midtgangen i kirka gjennom hele påska.

Arrangementet er åpent for alle barn som fyller 10 år i 2018. Voksenledere er Harald Bjørtomt, Torunn Kvello og trosopplærer Mona Kristin Meisingset.

- Harald Bjørtomt er en skikkelig legoentusiast. Han vant publikumsprisen under Mountain Bricks i februar. Det er kjempeartig at han ville bli med på dette, sier Meisingset.

- Får utfolde seg kreativt

Lego-samlinga trekker vanligvis mellom 10 og 20 unger hvert år. Så langt i år har påmeldingen vært litt under forventet, men arrangørene er runde på det med påmeldingsfrister og Meisingset sier det er bare å ta kontakt for de som ønsker å bli med.

- Det er litt artig å ha et tilbud som ikke bare er klipp og lim. Her får ungene utfolde seg litt kreativt. Jeg håper flere melder seg på. Vi har et veldig artig opplegg. Jeg gleder meg veldig og det vet jeg at de andre lederne også gjør!