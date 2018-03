Oppgraderer bil- og maskinvasktilbudet

Nyheter

A-K Røstad har gitt selvvasktilbudet deres en real overhaling.

- Vi har bytta ut høytrykksboksen i selvvaskeanlegget vårt med en nyere modell, sånn at vi nå får større mengder vann og høyere trykk. Den gamle boksen var slitt, så det måtte til, sier daglig leder Stein Røstad.

Den nye boksen koster bedriften rundt 50 000 kroner og er nå klar til bruk i løpet av ettermiddagen torsdag 22. mars, etter at installatørene er ferdig med finjusteringen av den nye spyleren.

Selvvaskeanlegget har også fått kortautomat, sånn at du slipper å knote med småpenger. Myntinnkastet har i følge Røstad blitt ødelagt to ganger av uforsiktige kunder.

Nytt myntinnkast koster bedriften 10 000 kroner og Røstad forsikrer om at myntinnkastet vil bli faset ut neste gang det ødelegges.

Daglig leder og franchisetaker ved Cirkle K Oppdal, Mette Myran, er også glad for at deres vaskehall endelig er oppe og går igjen, etter at den har vært stengt i en måned på grunn av oppussing.

- Det er klart det betyr mye. Bilvasken har gått jevnt og trutt siden vi åpna den igjen på mandag (19. mars). Det var mange som savnet den, sier Myran.

Den gamle vaskemaskina var godt slitt etter godt og vel ti års bruk.

- Den nye bilvaskemaskina er vår investering. Den kostet drøyt en million kroner. Selve oppussinga finansieres av Cirkle K, sier Myran.

Hun tror investeringen vil være verdt det over tid.

- Vi tjener ikke inn igjen pengene det første året, men over tid vil det nok være en lønnsom investering for oss.