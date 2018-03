Nyheter

Fylkesmannen i Oppland oppfordrer skituristene til å ta hensyn til villreinen, når de ferdes i påskefjellet.

«Snøkledde påskefjell er en forlokkende arena for mange nordmenn, og snart fylles fjellene våre av sol- og snøhungrige nordboere. Men det er viktig å huske at vi kun er gjester der, og å vise hensyn til de fastboende. Villreinen er vanligvis svært sårbar for menneskelig forstyrrelse på denne tiden. Den har all grunn til å frykte oss, og også fredelige turgåere vil kunne utløse panikk og flukt hos dyra.» Det skriver fylkesmannen i Oppland på sine nettsider.

Nå og en tid framover vil kalvetunge simler bevege seg mot sine kalvingsområdet, og etter en tøff og lang vinter er de svært sårbare og kaster fosteret om de må.

Reinen har en fenomenal luktesans og er vindretningen merker den menneskets tilstedeværelse på flere kilometers hold. Dette gjelder særlig simlene og ungdyra som følger de, mens bukkene vanligvis er mer tolerante.

Innfører ekstraordinær båndtvang Den tøffe vinteren har medført særlige påkjenninger for viltet.

Det har vært en lang og kald vinter med mye snø. Hjort og rådyr har hatt vansker med å finne mat og de tærer nå på reservene.

Fylkesmannen beskriver dette som en svært tøff vinter for hjorteviltet, og også for villreinen, selv om slektningene (elg, hjort og rådyr) i lavlandet har hatt det enda verre. Mange kommuner, deriblant Rennebu, har innført ekstraordinær båndtvang. Hundeeiere skal holde hunden under kontroll, båndtvang eller ei.

«Så om dere treffer på villreinflokker, ta hensyn til vindretningen og forsøk å unngå unødig forstyrrelse.»