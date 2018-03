Toppriser for pels fra Oppdal

Nyheter

- Regjeringen bryr seg lite om at Norge leverer verdens beste produkter, skriver Norges Pelsdyralslag i en pressemelding.

Onsdag ble verdens fineste pels – Norwegian Type - solgt på auksjon for første gang. Skinnene har fått navnet Norwegian Type, nettopp fordi de er fra Norge. Blant 57.000 skinn på auksjon, har de seks aller flotteste blitt sortert ut til såkalt «Top Lot». Disse ble solgt til drøye 9500 kroner stykket.

- Vi ønsker å promotere norsk rev i de nordlige provinsene i Kina. Norwegian Type har en sterk historie. Vi føler den deler mentaliteten til selskapet vårt, forteller kjøperen Mr. Yu fra Harbin i Kina.

- Dyrevelferd er min lidenskap, da blir det god kvalitet, forteller pelsdyrbonde Laurynas Virmauskas.

Virmauskas (28) driver pelsdyrgård i Oppdal kommune. På gården har han 400 revetisper. Virmauskas har levert et av skinnene til Norwegian Type’s Top Lot.

- Det var virkelig gøy å høre at et av mine skinn kvalifiserte til Top Lot. Det ligger mye hardt og målbevisst arbeid for å få en slik kvalitet på skinnet. Dyrevelferden er det viktigste i arbeidet mitt. Jeg blir stolt når jeg hører hvor mye skinnet ble solgt for, sier den unge og dedikerte pelsdyrbonden fra Oppdal.

Imponert ordfører

Dagen før auksjonen var ordføreren i Oppdal kommune, Kirsti Welander (Ap), på besøk hos Kopenhagen Fur. Her fikk hun se skinn med opphav i hennes egen kommune.

- Jeg ble veldig glad for å høre at vurderingen av skinnet var så god og at det ble verdsatt. Dette bekrefter det fagfolkene har fortalt oss, nemlig at sølvrev fra Oppdal og Norge er i verdensklasse, sier Welander.

Ingen ros fra regjeringen

- Det er veldig synd at regjeringen ikke ønsker å satse på oss, og til og med gjør det motsatte, nemlig å innføre et lovforbud. Vi som er norske pelsdyrbønder har nok et bevis på at vi leverer verdens beste kvalitet. Nøkkelen til verdens beste kvalitet, er verdens beste dyrevelferd, sier Laurynas, som nettopp har solgt et av verdens beste skinn.