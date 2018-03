Får skredvarsling via SMS

Nyheter

Kommunestyret bevilget torsdag 150 000 kroner til å få på plass tilbud om skredvarsling på SMS for hytteeierne i området øst for Skarvatnet.

Kommunestyret ber rådmannen om å engasjere Skred AS for å gjennomføre skredfarevarsling til hytteeiere i området øst for Skarvatnet i påsken 2018 for inntil 150 000 kroner. Tiltaket finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond.

Ola Husa Risan (Sp) foreslo i tillegg at det burde understrekes i vedtaket at etablering av en kommunal finansiert skredfarevarsling ikke betyr endring/erkjennelse av ansvarsforhold, i forbindelse med snøskredet i januar, fra kommunens side.

Både rådmannens tilrådning og Risans tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.