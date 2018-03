Røde Kors ber folk vise fjellvett

Nyheter

Fordelt på åtte hytter/depot og med ti hjemmevakter, settes 18 korps i beredskap med over 60 godkjente og godt trente frivillige gjennom hele påsken.

Ove Einar Drugudal i Røde Kors oppfordrer de som ferdes på påskefjellet om å ikke ta noen sjanser.

- Det er svært mye snø i fjellene og det kan fort bli rasfare. Blir det plutselig mildvær, må man være obs på både vann og skredfare, sier Drugudal.

Han er førstehjelpsansvarlig i Sør-Trøndelag Røde Kors, leder for Røde Kors i Rennebu og har vært med på svært mange søk- og redningsaksjoner i Trollheimen.

Ta med nok klær

- Den største utfordringen for påsketuristene i Trollheimen, er at de ikke har med seg nok klær, sier han og fortsetter:

- Står du på Trollheimen et sted iført kondomdress, og du er 15-20 minutter unna nærmeste hytte, så kan det faktisk være for sent dersom været plutselig skifter. Vi har opplevd flere tilfeller hvor været har blitt voldsomt stygt på veldig kort tid, sier Drugudal.

Han mener det ikke finnes noen unnskyldning for å ikke ha med deg ulltøy og vindtette klær, når du er på fjellet.

- Sportsbutikkene har tynne, lette plagg og små sekker. I tillegg bør du ha med deg mat og helst noe varmt å drikke. Du lever ganske lenge uten mat, men vann må du ha.

Last ned Hjelp 113-appen

I dag er det mange som har stor tiltro på mobilen, men Røde Kors opplever at det ikke er alle som tenker på hva som skjer dersom mobiltelefonen skulle gå tom for strøm når du trenger den mest.

- Husk at de fleste smarttelefoner kan sende koordinater. Har du dekning og er i nød så bruk Luftambulansens «Hjelp 113»-app når du ringer. Da sender du samtidig koordinatene til stedet du befinner deg. For oss som skal ut og lete, kan det redusere innsatstiden betraktelig. Jeg har vært med og lett etter folk som ikke har hatt noen anelse om hvor de var, og da er det som å lete etter nåla i høystakken, sier han.

Drugudal sier også at man med fordel kan ha med seg en liten nødlader til telefonen, med at det uansett er viktigst å holde mobiltelefon og batterier tørre og varme, slik at batteriene holder seg lenger.

- Sett telefonen i flymodus når du er på tur. Telefonen bruker mye strøm selv når den ikke er i bruk, så husk å ha fulladet batteri før turen. Legg den inntil kroppen i en plastpose slik at den holder kroppsvarme uten å bli våt, da holder batteriet mye lenger. Legger du den i sekken, så blir den fort kald og batteriet lades ut mye fortere.

Her kan du lese fjellvettreglene.

Ulykkespåska i '67

Røde Kors har hatt forhøyet beredskap i påsken siden ulykkespåska i 1967, da 17 menneskers død forandret vinter-Norge for alltid. Fjellvettreglene og Røde Kors Hjelpekorps' tilstedeværelse i påskefjellet er begge resultater av den katastrofale påsken for 51 år siden.

Røde Kors markerer 50-årsdagen for ulykkespåsken ved å igjen be alle som ferdes i norsk natur lære seg fjellvettreglene, ta førstehjelpskurs og kle seg etter forholdene.

På fjellvettdagen, mandag 26. mars, vil hjelpekorps i hele landet være ute og informere publikum om viktigheten av godt fjellvett.

På Oppdal, hvor Røde Kors' påskesentral for distriktet befinner seg, skal det deles ut varme buff-er med fjellvettreglene på. Varaordfører Ingvill Dalseg blir, sammen med representanter fra Oppdal Røde Kors og distriktets infosentral, stående på stand utenfor Aunasenteret denne ettermiddagen.

Rasfare i fjellet

Røde Kors anbefaler alle som skal ferdes i Trollheimen i påska om å sjekke forholdene på varsom.no regelmessig. På grunn av all snøen som har kommet de siste dagene, er det betydelig rasfare i fjellet. Med mildvær og delvis også regn de neste dagene, kan rasfaren komme til å øke.

- Vi oppfordrer folk som ferdes i fjellet om å ta trygge veivalg og merkede løyper. Hellinger på 30 grader eller mer bør unngås, og styr unna hengeskavler. Husk Fjellvettreglene - det er ingen skam å snu!

I 2017 opplevde Røde Kors enda en økning i antall søk og redningsoppdrag, med totalt 1850 registrerte redningsoppdrag i løpet året, mot 1641 året før. I Sør-Trøndelag bisto Røde Kors sine hjelpekorps med mannskaper i 130 oppdrag i distriktet, en økning på 6 oppdrag fra 2016.

De 18 hjelpekorpsene bidro med over 120 000 tjenestetimer for å sikre den lokale samfunnsberedskapen, en økning fra rett under 88 000 tjenestetimer året før. Økningen kommer på grunn av både flere frivillige, økt antall oppdrag og bedre rapporteringsverktøy. Skulle disse tjenestetimene vært lønnet, tilsvarer det over 33 millioner kroner med en gjennomsnittlig timelønn (SSB). Tar man med alle de andre Røde Kors-aktivitetene, uregistrerte timer og utgifter knyttet til drift og nødvending utstyr, blir summen betraktelig høyere.