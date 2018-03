- Vil føre til en vesentlig svekkelse av beredskapen

Nyheter

St. Olavs Hospital er pålagt å spare penger, og har i den forbindelse sett på muligheten av å ta bort dagbilen i Oppdal i en seks ukers periode i sommer.

Varaordfører Ingvill Dalseg sier til Opp at hun synes forslaget er helt bak mål, og at hun stiller seg undrende til at St. Olav vurderer å ta vekk en bil i den mest hektiske perioden av året.

På Røros er dagbilen tatt bort permanent og erstattet med med en akuttbil, altså en bil som ikke er en ambulanse.

De varslede insparingene vil få konsekvenser også for tjenesten i Rennebu.

- Blir dette gjenomført, vil det gjenstå kun en døgnbil i Oppdal. Dagbilen har statistisk sett 60 oppdrag i de seks ukene det er snakk om. Mange av de oppdragene må ambulansen i Rennebu ta, noe som vil medføre en vesentlig svekkelse av beredskapen, sier tillitsvalgt ved ambulansestasjonen i Rennebu, Martin Bøe til Opdalingen.

Bøe betegner tjenesten som sårbar, og sier at det allerede i dag er det han karakteriserer som samtidskonflikter i ambulansetjenesten i regionen.

Færre biler betyr at de som er igjen, oftere er ute på veien på oppdrag. Da blir det lite igjen om det skulle oppstå behov for nye uttrykninger.

- Det blir dårlig beredskap når du er ute og kjører, for da er du faktisk opptatt, sier han.

Et kutt i tjenesten går også ut over mannskapet. Slike kutt fører til at personellet ikke får den nødvendige hviletiden mellom oppdragene.

- Tar man bort dagbilen i Oppdal i sommer, gir det ringvirkninger og vil gå ut over tjenesten, ikke bare i Oppdal, men også i Rennebu og på Støren, sier en meget betenkt tillitsvalgt ved ambulansestasjonen i Rennebu, Martin Bøe.