Nyheter

Onsdag 6. juni markeres "Hva er viktig for deg dagen". Det er femte år på rad at denne dagen markeres i hele verden og i Rennebu vil det bli et arrangement på torget på Berkåk i forbindelse med dfagen.

- Bruker/pasient skal få flyttet oppmerksomheten fra hva er i veien med deg, til hva er viktig for deg. Dette er med og bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet, forteller Eli Irene Grøtte i hverdagsrehabiliteringsteamet i Rennebu.

Målet er at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte og til å forstå hva som er viktig for den enkelte pasient, noe som vil fremme god helse.

- I Rennebu har vi hatt fokus på dette siden vi startet med hverdagsrehabilitering i 2015, forteller Grøtte.

På "Hva er viktig for deg dagen", vil det på torgområdet på Berkåk bli informert om HVR og 75+, det blir danseoppvisning ved Rennebu seniordans og innslag ved kulturskolen.

- Vi vil også vise frem den nye elsykkelen ved helsesenteret, og selvsagt blir det bålkaffe og kake, opplyser Eli Irene Grøtte.