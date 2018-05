Søppelstoppen opphører

Nyheter

Fra og med fredag 1. juni oppheves telerestriksjonene ved samtlige kommunale veier i Oppdal kommune.

Det betyr blant annet at søppelbilen nå kan hente avfall langs Nerskogveien.

Det var mot slutten av april at Statens vegvesen satte telerestriksjoner grunnet den dårlige forfatningen til Nerskogveien, noe som førte til full søppelstopp for beboerne i området.

Søppelstopp på Nerskogen Returpunktene for hytteeiere langs Nerskogveien stenges.

Hytteeier Anders Tøsse var en av de som var kritiske til veistandarden, da restriksjonene ble annonsert.

- Jeg tenker på de som skal kjøre her med næringstrafikk, tung last, det er på grensa til å være livsfarlig, særlig for de som ikke er lokalkjente langs veien. Jeg vet om de fleste dumpene og likevel så popper det opp nye under teleløsninga, som jeg må bråbremse for å ikke ødelegge bilen på, sa Tøsse 30. april, da telerestriksjonene ble kjent.