Åpent infomøte om nye E6

Rennebu kommune inviterer onsdag 6. juni til åpent informasjonsmøte om nye E6 i kultursalen ved Rennebuhallen.

Det er varslet oppstart av detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene i rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn sammen med oppstartsvarselet, 9. mai 2018.

I den forbindelse inviteres det til et åpent felles informasjonsmøte for de to kommunene i Rennebuhallen.

Nye Veier AS har som forslagsstiller engasjert Sweco Norge AS til å utarbeide reguleringsplanen for strekningen.

Planområdet gjelder for ny E6 på strekningen fra Ulsberg i Rennebu kommune og til Fossembrua sør for Soknedal i Midtre Gauldal kommune.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny firefelts E6 med fartsgrense i 110 kilometer i timen.

Representanter fra Nye Veier vil informere om planprogrammet og om det planlagte reguleringsarbeidet. Det blir også mulighet til å stille spørsmål til Nye veier og kommunene for publikum.