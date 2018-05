Vil stanse salg av engangsgriller

Nyheter

Ekstremt tørre forhold i nesten hele Sør-Norge har allerede ført til flere skogbranner. Nå er tiden inne for å kose seg med kald mat dersom man er på tur i naturen, mener Norsk brannvernforening og oppfordrer næringslivet til å ta ansvar og stanse salget av engangsgriller.

– Om det er mulig å få til, ville det vært strålende at man fra Trøndelag og sørover unngår å selge engangsgriller en periode fremover, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening til P4.

Han får støtte av avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun sier det er viktig at alle nå tar et ansvar for hindre flere skogbranner.

– Det aller viktigste er at folk som allerede har kjøpt engangsgriller ikke finner på å bruke dem ute i naturen, sier til radiokanalen.

Rema 1000-butikken på Ulsrud i Oslo har fått ros fra brannvesenet for at den allerede tatt ansvar og stanset salget av slike griller, skriver Dagbladet. Med en beliggenhet like ved Østmarka og populære Ulsrudvann er det mange som handler der før turen går opp i skogen.

På pallene med engangsgriller i butikken er det hengt opp lapper med teksten: «Det er innført totalforbud mot åpen ild i nærheten av skog og mark. Derfor har vi besluttet her på Rema 1000 Ulsrud å stoppe salg av engangsgriller midlertidig.»

– Vi tenkte at vi like gjerne kan stoppe dem som har tenkt å fyre opp engangsgrillen i marka. Folk får klare seg med kald mat i marka i disse dagene, sier kjøpmann Morten Wiik til avisen.