Ber folk bruke sunn fornuft

Steingrim Falksete, leder distrikt Sør TBRT oppfordrer folk til å overholde bålforbudet som gjelder mellom 15. april og 15. september i utmark.

Selv om det kom noe regn i natt, er det likevel stor skogbrannfare også i Oppdal og Rennebu.

- Vi håper folk viser aktsomhet og bruker sunn fornuft. Skogbrannfaren opprettholdes så lenge det ikke kommer mer regn. Det som kom i natt var veldig lokalt og det er fortsatt knusktørt flere plasser.

En av de største skogbrannene her i området skjedde i 2008. Da kom det gnister fra en skogsmaskin som stod på en stein. Falksete påpeker at det ikke er mer som skal til for at det går galt.

- Da kan du tenke deg hvor ille det kan gå om du tenner opp et bål og er uforsiktig, sier han.

Hvis uhellet skulle være ute, så sier Falksete at man først skal ringe 110.

– I tillegg er det lurt å ha tilgang på vann og å forsikre seg om at vannet har trengt dypt nok ned i for eksempel torva. Noen type underlag kan lagre varme/glør relativt lenge og trenger bare litt vind for å blusse opp igjen. Man kan også prøve å slå ut oksygenet med for eksempel en spade. Brannvesenet bruker spesial lagede «pisker» til dette formålet, sier Falksete.

Han anbefaler også å rydde unna det som er brennbart.