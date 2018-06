Lokal omkjøring med lysregulering på E6

Nyheter

Torsdagens voldsomme hagl- og regnskur førte til at vannet gravde vekk masser under E6 noen meter inne på Oppdalssida ved kommunegrensa mot Rennebu.

Byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen forteller til Opdalingen at arbeidet med å utbedre selve E6 vil starte på mandag.

- Vi er heldige med at det er mulig med lokal omkjøring på stedet. Omkjøringen er lysregulert, og vil nok medføre at trafikken påvirkes noe. Nå er vi opptatt av å sikre E6, det er blant annet mye masse rundt rekkverk som er vasket bort. Vi holder også på å spyle stikkrenner, forteller han.

Krogstad synes det, alt i alt, har gått ganske greit med veinettet i distriktet. Noe plunder har uværet likevel medført for de som har ansvar for veiene.

Fylkesvei 6508 Kløft bru - Skjepphaugen i Rennebu er fortsatt stengt etter at uværet torsdag kveld utløste små ras, og tok med seg steiner over veien.

- Denne veien regner vi med blir åpnet igjen i løpet av dagen, opplyser Krogstad.

Folk Opdalingen har snakket, kan ikke huske at de har opplevd noe tilsvarende som det værgudene stelte i stand torsdag kveld. Krogstad forteller imidlertid at man ikke skal så langt tilbake i tid, og heller ikke så langt unna, siden et lignende værfenomen skjedde i distriktet.

- Faktisk ikke mer enn et snaut år. I fjor sommer skjedde noe av det samme ved Kvål i Melhus kommune, sier han.