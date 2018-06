Nyheter

Oppdal Røde Kors arrangerer turgruppa Til Topps, som benytter lokale turmål for å hjelpe innvandrere til å bli bedre i norsk - og samtidig bedre kjent med den vakre naturen i Oppdal.

– Dersom det er noen turglade oppdalinger som vil være med oss på tur, så er det bare å slenge seg med, sier Ingrid Jære Stavik, frivillig i Oppdal Røde Kors.

I morgen skal turgruppa til Allmannberget. Oppmøte er klokka 11 ved kulturhuset.

Praktiserer norsk på fjellet

Ingrid er på vei opp skibakken i Vangslia med en liten delegasjon av de rundt 20 deltakerne i turgruppa Til Topps i Oppdal. 12 av disse skal være med på det nasjonale Til Topps-arrangementet i Lom 29.–30. juni, hvor Galdhøpiggen er det store målet.

– Jeg forventer at det er kaldt på Galdhøpiggen. Og at det blir en tung tur. Men jeg har hørt at det er en flott utsikt fra toppen, sier Feven Jemere Haile.

Hun kommer opprinnelig fra Eritrea, og sier at naturen i Eritrea har noen likhetstrekk med den man finner i Oppdal.

– Oppdal er veldig vakkert fordi det er så grønt her om sommeren. Men jeg er ikke vant til snø og lave temperaturer, så det er veldig godt når det er så fint vær som det er i dag, sier hun.

Feven går på 10. trinn på voksenopplæringen på Oppdal. Hun mener at det beste med turgruppa er at hun har et sted å møte nye mennesker hun kan prate norsk med.

– Røde Kors er en veldig fin organisasjon, og i Norge er det mange som interesserer seg for den frivillige innsatsen de gjør. Det er kurdiske Taha Batigoll enig i.

Han er vant til de fjellrike regionene vest i Iran, og er glad i å gå på turer med venner.

– Favoritten er Allmannberget. Jeg var der for første gang i fjor sommer med en kamerat. Utsikten er veldig fin, sier han.

Friluftsliv som integrering

Målet med Til Topps er å bidra til bedre integrering og folkehelse gjennom felles turopplevelser. Ingrid Jære Stavik sier at naturen er en ypperlig arena å ta i bruk for å bli kjent med nye oppdalinger og andre kulturer.

– Jeg har lært meg noen nye ord på andre språk, som persisk. I naturen får vi et artig sted å lære norsk og få en innsikt i andre kulturer. I tillegg får vi sett noe nytt underveis på turen, og når vi kommer på toppen, sier Ingrid.

Oppdal Røde Kors er opptatt av at turdeltakerne skal bli bedre kjent med nærmiljøet sitt. De starter i Oppdal sentrum, hvor det er lett å komme seg videre til fjells. Tidligere har de besøkt Våttåhaugen, Svarthaugen og Vangslia.

– Det å ta i bruk av naturen tror jeg er så positivt for integreringen fordi det er et sted hvor man kan glemme at man må lære norsk og føle at man må passe inn. Vi går heller og tenker på andre ting, snakker om det vi ser underveis. Vi har noe felles å snakke om, og inkluderingen skjer av seg selv, sier Ingrid.

På lørdag skal de til Allmannberget (2. juni). Hovden (5. juni), Drivdalshornet (19. juni) og Kåsen (26. juni) er andre kommende turer.

– Vi ønsker gjerne at flere oppdalinger blir med oss på tur. I turgruppa Til Topps blir du kjent med nye mennesker her i Oppdal, på tvers av kulturer. Det viktigste er at vi har det sosialt og koser oss mens vi nyter naturopplevelsen, sier hun.