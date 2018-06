Tradisjonsrikt arrangement trakk fullt hus

Nyheter

I dag inviterte Drivdalen oppvekstsenter, tradisjon tro til generasjonsdag. Det ble fullt hus med besøk i klasserommene, der gjestene fikk et lite innblikk i hvordan undervisning foregår i 2018.

Mange tenkte nok over de store endringene som har skjedd siden de selv gikk på skolen. Videre serverte FAU lunsj i gymsalen. Elevene underholdte med sketsjer, film, sang og skuespill.

En tradisjon som har eksistert i flere år, er at den yngste eleven skal overrekke blomster til den eldste personen i salen. Også i år ble det overrakt blomster fra skolens yngste elev, Arne Emiil Aalmen Fossum (6), til dagens eldste gjest, Marie Tilset som blir 89 år i juli.

Hele arrangementet ble hyggelig for store og små.

I gamle papirer fra Oppdal skolestyre fra 1978, er målet med en generasjonsdager beskrevet på en veldig artig måte.

Oppdal skolekontor 1978: «Formålet med en slik dag er å skape en bedre kontakt mellom generasjonene. Kløften synes å bli større for hver tid og en syns ofte at barn og unge viser liten eller ingen respekt for de eldre lenger. Derfor mener en at dette er viktig å begnne med barna for det viser seg at barn og besteforeldre kan hygge seg godt sammen».

Se bilder fra generasjonsdagen øverst i artikkelen!