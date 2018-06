Hun er Coop Oppdals nye driftsjef

Nyheter

Coop Oppdal har ansatt Ingrid Thjømøe Yttergren som ny driftssjef. Hun tiltrer stillingen 3. september, da nåværende driftssjef Jan Myhre går av med pensjon.

Yttergren vil da ha det overordnede ansvaret for butikkene i regionen og samtidig være senterleder for Domus Oppdal.

Den nye driftssjefen er 34 år gammel og har bakgrunn som siviløkonom med master i markedsføring. Hun kommer fra Salto eiendom, som eier ti kjøpesentre over hele landet. Der jobber hun i dag som digital markedsfører, og har gått fra å være den som skaper og implementerer alt innhold på digitale flater, til å lede de digitale prosjektene sammen med eiendomssjef og teknisk ansvarlig.

Yttergren har tidligere erfaring fra byrå og selskaper som Colgate, DNB og XXL. Hun har også lang erfaring som selger i butikk, erfaring som er svært verdifull i denne stillingen.

- Det er viktig å vite hva som skjer på gulvet for å etablere god og effektiv drift, både for kunder og ansatt, sier hun i en pressemelding.

Privat er Ingrid turleder i DNT. Hun elsker alle former for ski og bruker mye tid med familien, som hun tar med seg til Oppdal fra utkanten av Oslo i løpet av sommeren.

I pressemeldingen beskriver hun den nye jobben som en stor drøm som går i oppfyllelse.

- Vi falt pladask for stedet første gang vi var her og er sikre på at oppdalinger er det triveligste folket i landet.