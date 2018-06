Inviterer ungdommen til sommerfest

Nyheter

Førstkommende lørdag inviterer Oppdal ungdomsråd ungdommen i Oppdal til sommerfest ved Kullsjøen.

– Ungdomsrådet har tidligere sett på området ved Kullsjøen før og vi ønsker å prøve å få til å gjøre noe der. Hvert år får vi 50.000 kroner for å fremme noe for ungdommen og nå ønsker vi å teste ut hvordan vi kan bruke Kullsjøen, sier leder Tyri Solvoll og Agne Furunes til Opdalingen.

De inviterer ungdommen til et rusfritt arrangement, som starter med volleyballturnering på formiddagen. På ettermiddagen og kvelden blir det utkonsert med livemusikk fra folk fra kulturskolen. I tillegg blir det kiosk og grilling og kanskje en overraskelse på vannet, om været tillater det.

Arrangementet er allerede opprettet på Facebook og de tror ungdommen har fått med seg at det vil foregå noe ved Kullsjøen til helga. I tillegg skal de henge opp plakater ved både ungdomsskolen og videregående.

– Hva betyr det å få til et slikt arrangement for ungdommen?

– Det er ikke så mye som skjer rundt volleyball og volleyballbanen har alltid vært en fin møteplass for ungdom. Vi ønsker å vise at det ikke er bare på fester man kan møtes, men at det finnes alternative og rusfrie arrangement hvor vi kan møtes å være sammen, sier de.

– Hvilke forventninger har dere til dagen?

– Vi håper at det blir artig og at det er mange som melder seg på volleyballturneringen. Vi håper at mange tar turen, sier de.