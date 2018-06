Giske besøker Rennebu og Oppdal

Nyheter

Tirsdag i neste uke får Rennebu og Oppdal besøk av tidligere statsråd, nå stortingsrepresentant Trond Giske. Oppdaling og fylkespolitiker Kristian Torve er med på miniturneen, som starter i Meldal tirsdag morgen.

Fra Meldal går turen til Rennebu, der TrønderEnergis driftssentral på Berkåk får besøk av politikerne fra Arbeiderpartiet.

- Giske har alltid vært opptatt av næringsutvikling i distriktene, og da passer det godt med et besøk hos TrønderEnergi. Vi synes det er viktig å vise frem de ressurser og de muligheter vi har i kommunen. Skogen er også en kjemperessurs og en næring som drives veldig godt her i kommunen, så skogbruk er også noe vi vil snakke om, sier ordfører Ola Øie til Opdalingen.

Senere på dagen kan folk møte Giske og hans følge på torget på Berkåk.

- Møtet er åpent for alle, og det blir en uformell arena med mulighet for å ta en prat med besøket vårt, samt spise grillmat, kaffe og kaker, skriver Rennebu Arbeiderparti på Facebook.

I Oppdal skal følget blant annet besøke to av kommunens spennende bedrifter.

- Det lagt opp til to bedriftsbesøk, det første hos VisBook. Etter på drar vi til Mathallen, før det blir arrangert sommeravslutning i Arbeidertun om kvelden. Her vil også Giske og Torve bli tilstede, forteller leder i Oppdal Arbeiderparti, Idar Heggvold.

Heggvold forteller at bedriftsbesøkene er lagt opp til en to-veis kommunikasjon mellom politikere og bedriftene.

- VisBook og Mathallen får anledning til å presentere seg selv og så blir det åpnet for spørsmål og synspunkter fra både bedriftene og politikerne, sier han.

I Rennebu blir det også arrangert sommeravslutning for Arbeiderpartiet på kveldstid. Her vil Giske og Torve bli med på arrangementet, på en dag som blir rimelig hektisk for stortingsrepresentanten og vår lokale fylkespolitiker.

- Vi blir med på medlemsmøte i Oppdal, før vi drar til medlemsmøtet i Rennebu etterpå, bekrefter Torve overfor Opdalingen.