- Sammensatt og sammenslått på samme drømmelag

Låta «Trønder» markerer sammenslåingen av Trøndelag. Den ferske musikkvideoen spilles av for fylkestingsrepresentantene under samlingen i Namsos onsdag.

«Å flytte grensa, handle om å tørre»

- Dette har blitt en liten perle av en musikkvideo. Den er morsom, selvironisk og vakker. Jeg må innrømme at jeg ble rørt av alle de fine folkene og bildene fra alle krinker og kroker av Trøndelag som synger på den fengende melodien, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Folk over hele Trøndelag har altså medvirket på musikkvideoen: et gospelkor i Rørvik, en Sorgenfriselger i Trondheim, Nidarosdomens guttekor, studenter, barn, bønder, kjente folk som Idar Vollvik, Petter Northug, Ane Dahl Torp, Lisa Tønne, Mona Grudt og mange flere. Vi hører også et parti sunget på sørsamisk.

- Jeg har fått den på hjernen og nynnet på den jevnlig siden jeg hørte den første gang, og nå er jeg glad for at den blir tilgjengelig for hele Trøndelag og resten av landet.

Teksten og musikken til «Trønder» er laget av Mads Bones og Kyrre Havdal.

