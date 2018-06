Frustreres av tilrådning om grensejustering

Nyheter

Åpent brev til Fylkesmannen i Trøndelag

Kommentarer på brev fra Fylkesmannen i Trøndelag til Rennebu kommune om kommunesammenslåing og grensejustering.

Vi har med undring og stigende frustrasjon oppfattet hva Fylkesmannen i sin tilrådning til grensejustering foreslår i brev av 8. juni 2018. Vi er enig i Fylkesmannens punkt 1 der det ikke foreslås grensejustering. Punkt 2 og 3 oppleves imidlertid som et ultimatum og en instruks til hva Rennebu kommune skal gjøre – en instruks og trussel om tvangssammenslåing med Oppdal kommune.

Kommunedeling – ikke grensejustering

Vi mener at dette ikke er en grensejustering, men en kommunedeling. Området som er aktuelt i denne saken utgjør 34 prosent av Rennebus areal (320 km2), og 17 prosent av Rennebus befolkning. Dette utgjør et så stort område og griper så stort inn i Rennebus befolkningsmessige- og økonomiske hverdag at det ikke kan betraktes som en grensejustering.

Vi mener derfor at en så stor inngripen som denne kommunedelingen er, må opp i Stortinget.

Ta hensyn til flertallet

Fylkesmannen sier i sin tilrådning at hensynet til 203 personer i Rennebu, noe som utgjør 8 prosent av befolkninga, er viktigere enn Rennebus andre 2300 innbyggere. De 203 personene som skrev under oppfordringen om grensejustering, utgjør heller ikke flertallet i det aktuelle området. Hele 240 personer signerte ikke oppfordringen, og disse er altså mindre verdt enn mindretallet?

Samtidig sier Fylkesmannen at denne kommunedelingen er en bedre samfunnsmessig løsning en dagens kommunegrense. Dette synes vi er en misvisende konklusjon!

Når grensejusteringa blir nevnt i media, gir Fylkesmannen inntrykk av at det er 450 personer i det angitte området som er for en grensejustering. Dersom dette er riktig sitert i avisa, er dette ei framstilling som omgår sannheten på en uærlig og utidig måte. Det var 203 personer som signerte kravet om grensejustering. Et stort flertall på om lag 240 personer signerte ikke, av ulike årsaker. Disse sist nevnte personene bør få ei uforbeholden unnskyldning i pressa fra fylkesmannen.

Fylkesmannen må ta hensyn til både flertallet i det aktuelle området, og ikke minst folkeavstemminga som ble avholdt angående sammenslåing med Oppdal. I folkeavstemminga sa 68 prosent av Rennebus innbyggere nei til kommunesammenslåing. Valgdeltagelsen var stor, faktisk på hele 65,8 prosent. Det var et tydelig tegn på at dette valget engasjerte folk. Det var også gledelig at hele 50 prosent av 16- og 17-åringene stemte.

Skal kommunereformens frivillighet og demokratiske argumenter gjelde, må Fylkesmannen forholde seg til flertallet i det aktuelle området, og ikke minst, kommunens innbyggere sin mening om dette.

Oppfattes som tvang

Punkt 3 i tilrådningen står i sterk kontrast til punkt 1. Men, Fylkesmannen avviser imidlertid i media at det er snakk om tvang når han setter interessene til søndre del av Rennebu over interessene og bærekraften til Rennebu som egen kommune. Inntrykket av tvang forsterkes ytterligere når man leser at Fylkesmannen vil ta bort deler av inntektsgrunnlaget om ikke Rennebu kommune gjør som Fylkesmannen sier.

Ordbruken til fylkesmannen står i sterk kontrast til hva stortingsflertallet sier om tvangsbruk. Det er ikke lenger flertall hverken for tvang, eller for dagens inntektssystem som straffer kommuner som ikke har slått seg sammen. Vi viser til anmodningsvedtak 93/2017 fra Stortinget. Dette vedtaket fra november 2017 om kommuneproposisjon er nok fylkesmannen godt kjent med når han avviser tvangsbruk. Men dette kan være nyttig lesning for de som leser og følger med i lokalaviser:

1. Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode frivillige prosesser skal være utgangspunktet for endringer av kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger skal utelukkende bygge på frivillighet.

2. Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som et element i videreføring av kommunereformen.

Dette vedtaket fra november 2017 vil bli fulgt opp i kommuneproposisjonen høsten 2018.

Trekk tilbake tvangspålegget

Fylkesmannens trusler i tilrådningsbrevet passer en embetsmann i en slik posisjon meget dårlig. Vi mener derfor at Fylkesmannen vil tjene mye på å opptre både mer smidig og mer pragmatisk i denne saken.

Vi oppfordrer derfor Fylkesmannen til å trekke tilbake sine motstridende tvangspålegg og avvise grensejustering/deling av Rennebu kommune. Videre prosesser må baseres på frivillighet i samsvar med Stortingets anmodningsvedtak 93/2017.

Med vennlig hilsen

Bjørn Rogstad, Alf Gunnes, Tora Husan, Bjørn Berntsen, Jostein Berntsen, John Olav Viggen, Stig Ove Rise, Bjørn Trøite, Odd Bjarne Havdal, Ingrid Havdal, Aud Berntsen, Bjørnar Storslett Hansen, Borgny Lien, Olav Lien, Solveig Tretthaug, Rudolf Tretthaug, Egil Smeplass, Helga Smeplass, Magne Brattseth og Solfrid Viggen.