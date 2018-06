Voksen mann blottet seg for skolejenter

Nyheter

Klokken 14.09 fikk politiet melding om at en voksen mann hadde blottet seg for to jenter i barneskolealder.

- På bakgrunn av meldinga har vi søkt etter personen ut ifra en beskrivelse vi har mottatt. Vi har ikke funnet vedkommende, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim til Opdalingen.

Politiet har ikke lagt opp til noe aktivt søk utover ettermiddagen, men dette er en sak som lensmannskontoret i Oppdal vil jobbe videre med.

Hendelsen skjedde i nærheten av Aune barneskole.

Operasjonsleder gir Opdalingen en beskrivelse av mannen:

- Det skal være snakk om en mann i 30-40-årene med svart shorts og svart t-skjorte. Slik har vi fått han beskrevet. Det er litt vagt, så dersom noen har opplysninger å komme med, tar vi gjerne i mot tips.